Firea vrea o discuție cu Piedone: 'Sunt de modă veche, să sune băiatul' (video)

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi, la Marius Tucă Show, că este interesată de o discuție cu contracandidatul său, Cristian Popescu Piedone.

„De ce să nu mă sune? Are telefonul meu. Ne știm foarte bine și îi mulțumesc pentru susținerea de acum 3 ani și jumătate când a mers în Sectorul 5 și și-a făcut campanie de primar și a câștigat și le spunea tuturor cetățenilor să-l voteze pe dânsul primar de sector și pe mine primar general. Faptele bune nu trebuie șterse cu buretele” a spus Firea.

Întrebată de ce nu îl sună ea pe Piedone, aceasta a răspuns: „Sunt de modă veche. Să sune băiatul”. La remarca realizatorului că băiatul are mai multe procente în acest caz, Firea a replicat: „Da? Păi eu am alte procente, depinde unde ne uităm. Are și fata procente”.

„Dacă mă sună, ne întâlnim, vorbim, suntem oameni civilizați”, a punctat Firea. Candidatul PSD a precizat că ar fi o echipă bună cu ea primar general și Piedone prefect al Capitalei, dar că o discuție cu acesta nu va fi un târg pe funcții.

Piedone: „Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni”

Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la funcţia de primar al Capitalei, a declarat, joi, că nu se va retrage din competiţia pentru Primăria Generală a Bucureştiului şi că nu va negocia cu nimeni.

"Haideţi să închidem odată... Retragere, mesaje, porumbei călători... Şi este ultima dată când răspund la aceste întrebări... Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat şi nu sun pe nimeni. (...) Cred că sunt singurul candidat care, de la început până în prezent, şi până pe 9 iunie, mi-am ţinut verticalitatea. Ce am spus aia am făcut. Zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul. Din păcate, s-au îndoit singuri şi electoratul astăzi este în faza de analiză", a precizat Cristian Popescu Piedone, întrebat dacă va da un răspuns liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a susţinut că "locul lui Piedone este în echipa" PSD - PNL.