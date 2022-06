Firmele italiene au început să ia măsuri pentru a contracara scăderea natalităţii

Firmele din orăşelul italian Cartigliano sunt atât de îngrijorate de scăderea ratei natalităţii şi lipsa de viitori angajaţi încât au început să plătească taxele de grădiniţă şi costurile cu îngrijirea copiilor pentru a-i determina pe angajaţii lor să facă mai mulţi copii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cartigliano, un oraş cu 3.800 de locuitori şi zeci de firme, din regiunea Veneto din nord-estul Italiei nu est un caz singular. Scheme similare au fost introduse în zona industrială din nordul Italiei pe măsură ce firmele de toate mărimile exasperate de scăderea natalităţii au început să încerce singure să răspundă la această criză demografică.Italia nu este singura ţară care se confruntă cu problema scăderii natalităţii. Cu o rată a fertilităţii de 1,2 copii pentru fiecare femeie, una dintre cele mai mici din lume, Italia face parte dintr-o tendinţă mai amplă de scădere a natalităţii şi îmbătrânire a populaţiei frecventă în multe state avansate.Regiunea Veneto este renumită prin multitudinea sa de afaceri de familie care formează coloana vertebrală a sectorului industrial italian. Acest model este acum ameninţat nu doar de globalizare şi concurenţa ieftină din Asia dar şi de lipsa tinerilor care să lucreze în ateliere şi fabricile italiene."Când eram eu mică, erau tot timpul copii care alergau pe aici, acum se nasc foarte puţini copii şi numai persoanele în vârstă mai rămân", spune Ilenia Cappeller, arătând spre piaţa părăsită din centrul oraşului Cartigliano.Ilenia Cappeller, 44 de ani, a cărei companie produce arcuri industriale, balamale şi alte instrumente mecanice de precizie, a decis să demareze o iniţiativă în rândul celor aproximativ 40 de firme din oraş pentru a strânge bani pentru scheme destinate stimulării ratei natalităţii.Firmele au denumit iniţiativa "Proiectul Ianus", după numele zeului roman al uşilor şi al începuturilor. În cazul oraşului Cartigliano, firmele locale speră că acest proiect va marca tranziţia de la un prezent sterp la un viitor mai fertil.În cele 12 luni care au trecut de la lansarea schemei, în luna aprilie 2021, au fost strânşi 48.000 de euro care au fost cheltuiţi pe cinci proiecte destinate finanţării familiilor, şcolilor şi îngrijirii copiilor. Ilenia Cappeller speră că va strânge alţi 100.000 de euro pe parcusul următoarelor 12 luni."Suntem foarte ataşaţi de Cartigliano dar asta este şi în interesul nostru pentru că nu mai putem găsi angajaţi", a dezvăluit Ilenia Cappeller.În 2021, Italia a înregistrat 399.431 de naşteri, cel mai mic număr de la unificarea ţării în 1861, potrivit Institutului Naţional de Statistică (ISTAT). Populaţia a scăzut cu 253.000 până la 59 de milioane de locuitori iar ISTAT a avertizat că ţara se îndreaptă spre o diminuare a populaţiei cu cinci milioane de locuitori în 2050.Unul dintre motivele citate în mod frecvent pentru scăderea natalităţii este lipsa securităţii locului de muncă şi lipsa de servicii accesibile de îngrijire a copiilor. Pensiile absorb cea mai mare parte din cheltuielile sociale ale Italiei iar majoritatea noilor locuri de muncă sunt contracte temporare care nu oferă stabilitate financiară.În acest context, firmele au decis să se implice în politicile familiale şi să încerce să acopere găurile, iar politicienii locali sunt bucuroşi să le transfere o parte din responsabilităţi."Atunci când au venit la mine şi mi-au spus că vor să bage bani în grădiniţele locale primul meu gând a fost care este clenciul? M-am simţit ca atunci când cineva îţi spune că ai câştigat o maşină", spune râzând primarul din Cartigliano, Germano Racchella.La 30 de kilometri de Cartigliano, în oraşul Zane, omul de afaceri Roberto Brazzale a lansat o schemă similară, denumită "Welcome Stork", care implică aproximativ 10 firme locale. "Unele oferă bonusuri angajaţilor care au bebeluşi, altele finanţează şcoli, cresc concediul parental şi oferă program de lucru flexibil, orice ajută la creşterea natalităţii", spune Roberto Brazzale. Propria sa firmă de lactate, Brazzale SpA, care are 500 de angajaţi locali, oferă un salariu suplimentar fiecărui angajat care are un nou copil. În plus, aceeaşi firmă le oferă angajaţilor opţiunea de a sta încă un an acasă după ce expiră concediul legal de maternitate sau paternitate, beneficiind de 30% din salariul normal, ceea ce înseamnă pentru companie un cost suplimentar de 10.000 de euro pentru fiecare persoană care profită de această opţiune.Înapoi în Cartigliano, "Proiectul Ianus" începe să dea rezultate. Grădiniţa locală are 34 de copii înscrişi pentru anul următor, cu 10 mai mulţi decât în acest an, pe măsură ce părinţii au profitat de finanţarea de 150 de euro pe lună oferită de companiile locale.