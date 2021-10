Flacăra olimpică,pentru Jocurile Olimpice de iarnă a fost transmisă autorităţilor de la Beijing, marţi dimineaţă.

“Good luck China, Good luck Beijing!”



The Olympic flame for #Beijing2022 Winter Games was handed over on Tuesday to Beijing 2022 organizers in a ceremony at the Panathenaic stadium in Athens. pic.twitter.com/FECzpmy4OQ