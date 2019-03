Flagrant DNA la un angajat ANAF - A fost prins când primea bani în parcarea unui complex comercial

Procurorii DNA Târgu Mureș anunta ca au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile in cazul lui Popa Dumitru, referent superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Brașov,acesta fiind acuzat de luare de mită, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea bani de la un om de afaceri. Barbatului i s-a interzis sa lucreze in cadrul ANAF pana la finalizarea cercetarilor.

"În cursul lunii martie 2019, cu ocazia unui control ce se desfășura la o societate comercială, inculpatul Popa Dumitru, în calitatea menționată mai sus, a pretins cu titlu de mită de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 1.000 euro, în schimbul favorizării firmei respective, în sensul de a nu propune efectuarea unei inspecții fiscale privind activitatea desfășurată de agentul economic pe ultimii 5 ani.

În acest context, la data de 14 martie 2019, inculpatul a primit în parcarea unui complex comercial de la omul de afaceri suma de 4.700 de lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție – Teritorial Târgu Mureș cu privire la schimbarea locuinței,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați,

d) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,

e) să nu desfășoare nicio activitate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau în nicio altă activitate de control, constatare și sancționare a contravențiilor în cadrul unei autorități publice sau instituții publice", transmite DNA.