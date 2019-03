Ludovic Orban: Avem cea mai puternică listă. Rareș Bogdan - campionul luptei contra minciunii. Hava a făcut minuni în Alba Iulia

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, după ce liberalii au votat ordinea pe listă a candidaților partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai, că formațiunii nu îi va ușor dar că are cea mai puternică listă.

Principalele declarații:

- Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania si pentru Europa. PNL are raspunderea principala pentru a readuce Romania pe drumul corect, european, al civilizatiei, al respectarii libertatii si drepturilor cetatenilor. Batalia care urmeaza nu va fi usoara. Din pacate, cei care azi guverneaza isi bat joc de Romania de 2 ani si 4 luni. desi au primit voturile pentru a pune in practica niste promisiuni electorale, folosesc puterea politica parca pentru a distruge Romania, parca pentru a scoate Romania din clubul natiunilor civilizate. PNL este cel mai apreciat si cel mai respectat partid la nivel european. PNL este formatiunea politica din Romania care a aratat ca are capacitatea de a apara cetatenilor romani la nivelul institutiilor europene.

- PNL isi asuma raspunderea de a repara prestigiul Romaniei deteriorat grev in urma conflictelor artificiale generate de cei de la putere. Avem cea mai puternica lista, avem oameni care in viata lor au facut lucruri palpabile pentru cetateni, avem reprezentanti care in functiile detinute, ca primari, in PE, au aratat ca au capacitatea sa-i slujeasca pe cetateni.

- Rares Bogdan. Revine in PNL si intra pe campul de batalie de data asta fiind alaturi de PNL. Este un adevarat campion al luptei impotriva minciunii, dezinformarii, abuzurilor. Este un om care fara menajamente si-a pus in slujba binelui public toate calitatile si si-a asumat toate riscurile.

- Mircea Hava. Campionul absorbtiei de fonduri europene, primarul care a facut minuni in Alba Iulia.

- Siegfried Muresan. Unul din cei mai influenti tineri din Parlamentul European.

- Vasile Blaga. Are misiunea de a se bate pentru integrarea Romaniei in Schengen.

