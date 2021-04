Florin ALEXE, despre Andrei Muraru: A fost un partener al tinerilor liberali în lupta pentru protejarea adevărului istoric

Nominalizarea dlui. Andrei Muraru pentru postul de ambasador în SUA reprezintă un nou pas important pe care România îl face pentru dezvoltarea relației cu partenerii noștri americani. Andrei Muraru este recunoscut pentru competență și seriozitate. Face parte din noul val de tineri profesioniști pregătiți să schimbe România. A demonstrat că este un manager autentic în fruntea IICMER, iar în ultimii ani a slujit țara din funcția de colaborator apropiat al președintelui Klaus Iohannis. Andrei Muraru a fost un partener al tinerilor liberali în lupta pentru protejarea adevărului istoric. A participat la școlile politice de la Sighetu Marmației și la nenumărate alte evenimente pe care le-am organizat cât timp am fost președinte TNL. La audierile ambasadorilor de ieri, am avut o dezbatere constructivă cu Muraru despre viitorul relațiilor româno-americane. Am convingerea că din postura de ambasador, va aduce țara noastră mai aproape de SUA, iar comunitatea românilor din America o să se simtă reprezentată cu demnitate. Scrie pe pagina de Facebook, Florin Alexe deputat si fost presedinte al TNL