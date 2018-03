Florin Bratu îl critică pe Torje: 'Poate mai mult, Dinamo l-a luat ca să facă diferenţa'

Antrenorul FC Dinamo, Florin Bratu, a declarat, luni, la primul meci şi prima victorie în Liga I, că iniţial nu dorea să joace cu Gabriel Torje titular, din cauza prestaţiei slabe din meciul cu CSU Craiova. Torje a jucat până la urmă, după o problemă avută de Sergiu Hanca. "Din punctul meud e vedere, la Craiova, Gabi nu a avut o prestaţie foarte bună şi astăzi mă gândeam să nu-l bag de la început. Aştept de la el, dar şi de la ceilalţi jucători, la mult mai mult. Azi cred că a făcut un meci bun, îl felcit, dar poate mai mult. Dinamo l-a luat aici ca să facă diferenţa şi vreau să particip la ascensiunea şi la revenirea lui în fotbalul mare. Am stat cu gura pe toţi, mă aştept şi de la Nistor, e căpitanul echipei, să fie în joc şi să ajute, dar după pauză cred că Nistor a făcut un joc bun, la fel şi ceilalţi", a declarat Bratu, la Digi Sport.

Tehnicianul a afirmat că se bucură de pofta de a marca arătată de jucătorii săi în meciul cu Gaz Metan Mediaş. "Acestea sunt meciurile complicate, acestea sunt meciurile la care te gândeşti dacă poţi să-i motivezi pe jucători şi ce reacţie au ei. Cu Steaua, cu CFR, cu Craiova, cred că jucătorii se pot motiva şi singuri. Sunt cu atât mai bucuros până la urmă că echipa a reacţionat bine, a avut poftă să joace, poftă la finalizare, puteam să mai înscriem şi alte goluri şi sunt fericit că nu am primit gol, un lucru important în această seară şi sper să fie o descătuşare, pentru că avem nevoie de victorii, de rezultate, pentru a creşte şi noi ca echipă. Am văzut echipele din play-out până acum şi echipele au părut blazate, fără chef şi mă bucur pentru noi că am avut poftă la finalizare", a precizat Bratu.

FC Dinamo a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în prima etapă a play-out-ului Ligii I. Au marcat: Pesici '35, M. Popescu '74, Moldoveanu '90+4. În urma acestui rezultat, FC Dinamo este pe primul loc în play-out, cu 23 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu 21 de puncte, şi FC Volntari, cu 17 puncte.