Florin Câțu, replică elegantă pentru Eugen Teodorovici: 'O să-l judece familia, prietenii și colegii de partid'

Ministrul desemnat la Finanțe, Florin Cîțu a declarat, la Digi 24 că pe Eugen Teodorovici trebuie să-l judece familia, prietenii și premierul, care deși se bate cu pumnul în piept că este neconflictuală, tine lângă ea, un om de-o asemenea factură. Florin Cîțu susține că nu știe ce determină această atitudine de mahala a președintelui executiv al PSD, dar că mereu în Comisii, Teodorovici se comportă ca astăzi.

"Din păcate cei de la PSD au venit acolo cu un anumit scop, președintele executiv al partidului a venit acolo cu o anumită agendă, pe care au urmat-o toți colegii domniei sale. Nu știu de unde are această atitudine și să știți că nu am să-l judec eu pe Eugen Teodorovici. O să-l judece familia, prietenii și colegii lui din PSD poate că vom auzi de la doamna premier pentru că domnia sa mereu spune că se bate cu misoginii din opoziție, că este neconflictuală, dar uite are lângă ea, numărul doi în partid, un om care de fiecare dată, în Comisii se comportă așa cum am văzut astăzi", a declarat ministrul desemnat la Finanțe, Florin Câțu.