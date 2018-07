Florin Cîțu a răbufnit: 'CFR Călători este doar un exemplu. Dragnea și gașca lui nu vor deconta costul dezastrului economic'

Senatorul PNL, Florin Cîțu, lansează un nou atac la adresa guvernanților! Liberalul a afirmat că CFR Călători a trecut de la 48 de milioane de lei profit la 367 milioane de lei pierdere pentru că a acordat gratuitate pentru studenţi, susţinând că Liviu Dragnea şi "gaşca lui" nu vor deconta "costul" dezastrului economic.

„Hotia si prostia guvernantilor platita din buzunarele romanilor

In primele zile de mandat in 2017 m-am opus subventiei de la stat care permitea studentilor sa calatoreasca gratuit cu trenul. Am introdus un amendament care a fost aprobat in comsia de buget-finante si care le permitea studentilor sa circule gratuit doar pe ruta resedinta-universitate.

A inceput un scandal imens. Am fost acuzat din toate partile, inclusiv din partid. Amendamentul a fost respins, si legea votata de toate partidele.

A trecut un an si jumatate de atunci si este momentul sa tragem linie si sa vedem impactul masurii.

In 2016 CFR calatori a avut un profit de 48 milioane lei.

In 2017 CFR calatori a avut PIERDERE de 20 milioane lei.

In 2018 CFR calatori a bugetat o PIERDERE de…atentie… 367 milione lei!

Cateva concluzii:

- aceste pierderi trebuiesc acoperite. banii sunt luati din alte bugete (investitii, evident) si/sau din taxe mai mari.

- nimic nu este gratuit. Totul se plateste. De fiecare data cand auziti despre ajutoare de stat, program cu dobanzi zero, start-up nation, trebuie sa va ganditi ca dumneavoastra platiti pentru aceaste programe care vor esua inevitabil. In loc sa mergeti in concediu platiti aroganta acestor hoti.

- pierderile mai arata un lucru. statul este cel mai prost adminsitrator (stiam asta dar imi place sa spun mereu).

CFR Calatori este doar un exemplu. Dar este un exemplu care surprinde perfect efectul subevntiilor in economie.

Daca in doar 12 luni CFR Calatori a trecut de la 48 milioane lei profit la 367 milioane lei pierdere pentru ca a acordat gratuitate pentru studenti, imaginati-va ce impact au in economie restul subventiilor care dupa calculele mele sunt in jur de 3 miliarde euro (!).

Inca un exemplu. Propaganda socialista ne spune prin intermediul trompetelor platite (tot din banii nostri) ca nu exista efecte negative ale interventiilor cu bocancii in economie (plafonari de preturi, interventia in contracte in derulare, FSDI etc). Socialistii ne spun ca iliberalismul nu ne costa nimic.

Sa ne uitam la Ungaria. In 2015 a pierdut 14.8 miliarde dolari din investitii directe. In 2016 a pierdut 5.3 miliarde dolari. In 2017 au continuat sa-si retraga din investitii Franta, Germania, UK, Luxemburg si Elvetia. Tot in 2017 Ungaria a picat 8 locuri in World Bank's Doing Business 2018 , si acum se afla in spatele Romaniei (care a picat tot 8 locuri fata de 2017).

Masurile pe care Dragnea #penalul si gasca lui de incompetenti le iau astazi in economie ne costa. Aceste costuri apar atat in pierderile companiilor, in lipsa investitiilor directe dar si in preturile din economie (inflatie si dobanzi).

Dar Dragnea #penalul si gasca lui de incompetenti stiu foarte bine ca imping Romania intr-o prapastie din punct de vedere economic si o izoleaza politic. Dar nu-i intereseaza. Nu ei deconteaza costul acestui dezastru. Noi platim. De aceea, revin si spun, trebuie sa plateasca personal. Toti.”, scrie Cîțu, pe Facebook.