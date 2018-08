Florin Cîțu, analiză care dă fiori: se CONFIRMĂ dezastrul din economie

Președintele Comisiei Economice din Senat, Florin Cîțu, susține că economia României frânează puternic, iar deficitul bugetar ar putea depășit 3% din PIB la finalul anului 2018.

”Deficitul bugetar confirma dezastrul in economie:

- iulie 2017 = 0.6% din PIB ( decembrie 2017 = 2.9% din PIB dupa ce au taiat 12 miliarde lei de la investitii)

- iulie 2018 = 1.3 % din PIB (decembrie 2018 > 3% ? )

Este clar ca pentru a pastra deficitul sub 3% in 2018 guvernul trebuie sa taie si mai mult investitii. Adica nu o sa mai faca investitii. ZERO.

Asta dupa ce in 2017 investitiile au fost la minim istoric. Iar Romania are cea mai proasta si cea mai invechita infrastructura din Europa.

Asa se distruge o economie premeditat.

Inteleg ca ataca justitia pentru a scapa de puscarie. Dar pentru cine (Rusia ? ) vor -Dragnea, Valcov si Pinocchio - sa distruga economia ?

#DeschideOchiiRomania #romaniitrebuiesastie

P.S. Nu uitati. Economia franeaza brusc . De la 7% cresterea economica a ajuns la 4% si scade.”, arată Florin Cîțu.