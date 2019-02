Florin Cîțu lansează o profeție NEAGRĂ pentru Guvern: 'Și-au făcut calcule prea optimiste'

Liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, arată că Executivul și-a făcut calcule prea optimiste, iar în acest an o creștere economică de 5,5% este total nerealistă.

Citește și: SURSE - Înțelegere între Crin Antonescu și Ludovic Orban: tainul plătit de liderul PNL pentru a-și securiza scaunul

”In acest an bugetul este "fundamentat" pe o crestere economica de 5.5%. In contextul in care PSD+ALDE au introdus mai multe taxe si economia globala incetineste.

Dar si mai important. Economia Romaniei franeaza.

In 2018 guvernul estima o crestere de 6.1%. Acum stim ca economia a franat si cresterea economica este 4%.