Florin Cîțu, provocare URIAȘĂ pentru Dăncilă și Teodorovici: 'Aveți curaj?'. Senatorul PNL îi avertizează cu pușcăria

Senatorul PNL Florin Cîțu lansează o provocare pentru premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și anume să fie de acord cu o comisie parlamentară care să investigheze execuția bugetară pentru 2017-2018 și să permită unei echipe de specialiști din opoziție accesul la informațiile din Ministerul Finanțelor. Cîțu dă exemplul Greciei și spune că cei care au măsluit date sunt acum în pușcărie.

„Provocare pentru Viorica si pet-ul ei. Viorica si Orlando- aveti curaj?

A aparut si executia bugetara.

Nu stim daca Orlando a avut nevoie de timp pentru masluirea datelor sau astepta unda verde de la Moscova.

Nimic nou. Deficite peste tot. Si la bugetul de pensii si la sanatate si la general consolidat. Toate mai mari decat programate pentru aceasta perioada.

Si bineinteles investitiile ca procent din PIB sun sub nivelul din 2016. Iar 2016 a fost .... slab rau de tot.

DAR

Avem o problema MAJORA in Romania si pana nu avem o concluzie clara TREBUIE SA IGNORAM datele “oficiale”.

NIMENI nu mai are incredere in aceste date.

Pentru a ne recapata increderea guvernul trebuie sa faca doua lucruri:

- sa fie de acord cu o comisie parlamentara care sa investigheze executia bugetara pentru 2017 si 2018

- sa permita unei echipe de specialisti din opozitie accesul la informatiile din MFP.

Daca cei de la Curtea de Conturi isi faceau treaba nu ar fi fost nevoie de aceste investigatii. Dar CC tace complice.

Pana cand nu avem acces la toate informatiile pe care le are MFP si pana nu vedem cum au masluit executiile bugetare in 2017 si 2018 nu are sens sa mai folosim datele “oficiale”.

Viorica si pet-ul ei Orlando stiu cel mai bine ca tot ce au facut este ilegal. De aceea nu au semnat declaratiile pe propria raspundere pentru a-si asuma bugetul. Viorica a mers pana si in CEX ul PSD si a spus ca nu-si asuma bugetul. Stie foarte bine ca datele NU SUNT REALE.

Ii avertizez. Toate informatiile sunt la MFP, ANAF dar si in celelalte institutii.

Le garantez ca stim unde sa ne uitam si vom afla unde si cum au masluit datele oficiale. Viorica, pet-ul Orlando dar si functionarii din MFP si ANAF.

Le mai spun doar atat. In Grecia cei care au masluit date sunt acum in puscarie.”, scrie Cîțu pe Facebook.