Florin Cîțu a decapitat CNAS. Cine este noul președinte adus de Vlad Voiculescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost schimbat din funcție.

Premierul Florin Cîțu a semnat, joi, decizia prin care președintele CNAS, Adela Cojan, a fost revocată din funcție, iar la conducerea instituției a fost numit Adrian Gheorghe. Mutarea s-a făcut la propunerea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Decizia a apărut joi seară în Monitorul Oficial.

Adrian Gheorghe (35 de ani) este cercetător român în Londra și lucrează în departamentul de epidemiologie a bolilor infecţioase la Imperial College London. Are un doctorat la Universitatea din Birmingham, a lucrat timp doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dar și ca “economist în sănătate” la Oxford Policy Management. În 2016, Adrian Gheorghe a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii, potrivit Libertatea.

Înainte de a fi președinte al CNAS, Adela Cojan a fost director executiv la spitalul privat din Sibiu de unde a plecat și fostul ministru al Sănătății, Victor Costache. Adela Cojan a condus Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Sibiu în perioada 2005 – 2009 și 2009 – 2012, fără a fi afiliată politic.