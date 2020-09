Florin Cîțu a luat la pas Teleormanul, fief tradițional PSD: 'Românii s-au săturat de socialism. Banii nu vor mai ocoli Alexandria'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, face duminică o vizită în judeţul Teleorman, fief de stânga de unde provin foștii lideri PSD Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Liberalul a afirmat că s-a plimbat pe stradă în Videle şi a întâlnit mulţi oameni care au apreciat măsurile luate de Guvern. ”Vă spun foarte clar, România se schimbă. Românii s-au săturat de socialism şi de PSD”, a scris Cîţu pe Facebook, la plecarea din Videle către Alexandria.

”Acum plec din Videle spre Alexandria. Vă spun foarte clar, România se schimbă. Românii s-au săturat de socialism şi de PSD”, a scris, duminică, pe Facebook, Florin Cîţu. Anterior, într-o întrunire electorală la Videle, Cîţu a afirmat că s-a plimbat pe stradă şi a întâlnit mulţi oameni care au apreciat măsurile luate de Guvern.

Ministrul Finanţelor a precizat că a acceptat invitaţia de a face o vizită în judeţul Teleorman, de unde sunt Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea, foşti lideri ai PSD, pentru a vedea cum au fost primite măsurile Guvernului Orban în ”inima celor care au condus România în ultimii ani de zile spre dezastru”.

”Am vrut să văd, în inima celor care au condus România în ultimii ani de zile spre dezastru, cum se simt măsurile pe care le-am luat în aceste luni. Voiam să iau pulsul. Am vrut să văd exact ce cred oamenii. La Videle am fost pe stradă şi am vorbit cu oamenii, iar tot ce am făcut noi a fost bine primit. Nu am văzut ostilitate şi am fost pe stradă, în piaţă, nu a fost nimic aranjat. De obicei, ministrul Finanţelor nu este cel mai iubit dintre miniştri, dar am avut surpriza plăcută să văd mulţi oameni care au apreciat ce a decis Guvernul în acest an. Pentru mine acesta a fost testul care mi-a arătat că Româna se schimbă”, a afirmat Florin Cîţu.

Acesta a vorbit despre măsurile luate de Guvern în ultimul an, despre injectarea decapital în economie, dar şi despre fondurile europene pe care România le poate atrage în perioada următoare.

”Ce pot eu să vă garantez este că banii nu vor mai ocoli Alexandria. Banii care vin în România nu se vor mai duce doar câtre anumite firme. Se vor duce pentru dezvoltarea comunităţilor”, a mai declarat ministrul.

Recent, preşedintele PSD Teleorman, Adrian Gâdea, a afirmat, întrebat fiind de ce investitorii ocolesc judeţul, că ”poate a fost un blestem”.

”Poate mulţi s-au ferit, ţinând cont de scandalurile de presă şi de toată tevatura care s-a făcut în jurul Teleormanului, mai ales în perioada în care Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă au ocupat acele poziţii de demnitate publică”, a declarat liderul PSD Teleorman, într-o conferinţă de presă.