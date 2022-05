Florin Cîțu, către președintele Lituaniei: 'E nevoie de sancţiuni imediate împotriva Rusiei pentru a ne asigura că nu va fi război şi în alte ţări'

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a discutat, vineri, cu preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, despre războiul din Ucraina şi despre susţinerea aderării acestui stat, dar şi a Republicii Moldova şi a Georgiei la UE.

"Am transmis că este nevoie de sancţiuni imediate împotriva Rusiei pentru a ne asigura că nu va fi război şi în alte ţări. Blocada totală a comerţului cu Rusia este necesară pentru ca aceasta să nu mai folosească instrumentul energetic ca mijloc de şantaj sau de presiune politică", a arătat Cîţu.

"Am avut, astăzi, o întrevedere cu preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Am discutat despre războiul din Ucraina. Am agreat că avem nevoie de o apărare mai puternică, în special în ceea ce priveşte Flancul Estic, pentru a evita riscul de propagare a conflictului", a afirmat Florin Cîţu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că în cadrul discuţiei au fost abordate teme precum planul de reconstrucţie a Ucrainei, susţinerea pentru aderarea Ucrainei, Republicii Moldova şi a Georgiei la Uniunea Europeană.

Preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, s-a aflat, vineri, în vizită oficială la Bucureşti, având întrevederi cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Nicolae Ciucă.