Prima reacție a lui Florin Cîţu la raportul trimis DNA în care apare Dan Barna: 'Oficial nu am nicio informaţie'

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, întrebat despre prezența numelui lui Dan Barna în sesizarea DLAF către DNA referitoare la „presupuse fapte de natură penală comise în contextul implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene”, că a discutat miercuri la telefon cu vicepremierul, însă nu are nicio infomaţie oficială.

„Oficial nu am nimic. Am avut o discuţie ieri la telefon cu domnul vicepremier, dar oficial nu am nicio informaţie”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat joi, la finlaul şedinţei de Guvern, despre subiect.

Dan Barna, în documente trimise DNA-ului

Departamentul de lupta antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului a sesizat DNA în legatură cu "presupuse fapte de natura penala comise în contextul implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene", caz în care apare și numele lui Dan Barna.

Dan Barna a spus, miercuri, că a solicitat de la DLAF să îi fie transmisă și lui nota de control în care erau trase concluzii referitoare la activitatea proiectelor sale.

„Am primit ieri (marți – n.r.), în a doua parte a zilei, un mesaj în care mi se spunea, cumva ironic, că au primit cererea mea și voi primi răspunsul în termenul prevăzut de lege. Însă, pe parcursul zilei am primit, din spațiul media, câteva bucăți din această notă de control, cele care se referă la mine și concluziile notei de control”, a spus Dan Barna.

"Partea de concluzii, cel puţin partea de concluzii care a ajuns la mine, se referă, în ceea ce mă priveşte, doar la această activitate de trei formulare pe care consilierii de la DLAF consideră că nu ar fi trebuit să le completez, dar acolo se face o confuzie gravă. Activitatea de recrutare într-un proiect nu înseamnă formularul în care omul semnează. Formularul este o finalitate a unui proces de câteva zile sau săptămâni în care găseşti omul, îi ceri CV-ul, îşi adună documente. Acea activitate nu e contestată de nimeni, nici de DLAF, nici de persoanele respective. Doar formularul respectiv se spune că nu ar fi trebuit, pentru că nu erau persoane vulnerabile, ci experţi, dar acesta e un detaliu pur tehnic. Sunt angajaţii în cadrul proiectului", a arătat Barna în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit copreşedintelui USR PLUS, la nivelul întregului proiect au fost implicate peste 100 de persoane, având în vedere că în cadrul fiecărei structuri de economie socială au fost implicate 7-12 persoane.

"În proiectele de economie socială era necesară, bineînţeles, înregistrarea fiecărui beneficiar, înregistrare de grup ţintă şi completarea unui formular. Mi se reproşează că pentru trei dintre formulare - sunt câteva zeci de formulare în proiect, evident - completarea nu s-a făcut faţă în faţă, şi chiar aşa şi este, ci au fost completate după finalizarea procesului de recrutare, au fost apoi transmise la noi la sediu, unde de asemenea le-am semnat şi eu. Confuzia gravă care există în acest material şi pe care o transmit şi public este că se încearcă, din punctul meu de vedere în mod grav eronat, asimilarea activităţii de recrutare a unor beneficiari cu completarea formală a formularului prin care aceştia confirmă că se înscriu în proiect şi că îndeplinesc condiţiile. O activitate de recrutare presupune mult mai multe elemente, care de altfel au fost realizate: identificarea persoanei, verificare CV-ului, verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate pentru a face parte din proiect", a adăugat Barna.

El a menţionat că DLAF este o instituţie administrativă, care realizează verificări referitoare la proiectele europene şi că în măsura în care există neclarităţi sau suspiciuni, acestea trebuie trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie. Barna a adăugat că deşi a solicitat şi DLAF informaţii despre nota de control, nu le-a primit.

"În urma apariţiei articolului de ieri, am solicitat de la DLAF să îmi fie transmisă şi mie nota de control în care erau trase nişte concluzii referitoare la activitatea proiectelor mele. Am primit ieri, în a doua parte a zilei, un mesaj în care mi se spunea, cumva ironic, că au primit cererea mea şi voi primi răspuns în termenul prevăzut de lege, însă la finalul zilei am primit din spaţiul media câteva bucăţi din această nota de control, cele care se referă la mine şi concluziile respectivei note de control şi atunci am decis să convoc această conferinţă de presă, tocmai ca să fiu foarte transparent şi să nu existe nicio informaţie care ajunge la mine şi care să nu fie transmisă mai departe în spaţiul public, aşa cum de altfel am promis", a precizat vicepremierul.