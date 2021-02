Florin Cîțu, despre candidatura la șefia PNL: 'Toate la timpul lor' / VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi la Digi24 că va candida la Congresul PNL pentru o funcție în conducere și nu a exclus să țintează șefia partidului dar a mentionat ca momentan este preocupat cu legea bugetului de stat.

„In acest moment ma concentrez pe buget, trebuie sa avem buget daca vream sa avem performanta. Orice alte discutii, toate la timpul lor. Cand voi lua o decizie vom vedea atunci. Sunt vicepresedinte PNL, am o experienta in cei 4 ani si sunt sigur ca voi candida pentru o functie in PNL, pot sa aduc o contributie la varf”, a zis Florin Citu.

El a fost intrebat de doua daca exclude sa candideze la sefia PNL si nu a exclus. „Am spus ca discutam toate la timpul lor”, a precizat premierul.