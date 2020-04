Florin Cîţu vine cu precizări, după ce SRI și STS au preluat site-ul IMM Invest: Procedura de înregistrare se va relua de la zero

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a atras atenția vineri, după ce SRI și STS au preluat site-ul IMM Invest, că principiul de înscriere în program NU ESTE primul venit, primul servit și că aplicația rămâne deschisa până la sfârșitul acestui an.

„FNGCIMM a prezentat public date care indică un atac informatic asupra site-ului IMM Invest. Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat ? Instituțiile statului lucrează în acest moment și cum vom avea informațiile respective le vom prezenta public. Procedura de înregistrare se va relua de la zero. Acest site este un registru unic electronic prin care se analizează DOAR daca aplicantul este eligibil și are statut de IMM. Principiul de înscriere în program NU ESTE primul venit, primul servit. Aplicația rămâne deschisa până la sfârșitul acestui an. Cel mai important program de susținere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani va funcționa și va funcționa excelent. #RomaniiTrebuieSaStie”, a scris Cîțu pe FB.

Ce s-a întâmplat: