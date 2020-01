Florin Cîțu face o declarație-angajament: Nu vom lua bani de la investiții pentru salarii și pensii

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, face o declarație care angajează întregul Guvern. El susține că nu vor mai fi luați bani de la investiții pentru a plăti pensiile și salariile.

Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban, pus să dea explicații pentru Guvernul Dăncilă

"Ceea ce ce nu vom face noi, și asta vă garantez, nu vom face acea mizerie pe care a făcut-o PSD în ultimii ani, să pună bani în buget pentru investiții și în timpul anului să-i ia și să-i ducă pensi și salarii. Nu, noi am alocat banii pentru pensii și salarii în buget și pentru investiții, nu vom lua banii de la investiții să-i ducem la pensii și salarii. Această mizerie nu o vom face niciodată, d-aia am și venit cu un deficit de 3,6 care include toate aceste programe de investiții pe care le avem în programul de guvernare, plus ce era în vigoare pe tema de salarii și pensii, de acolo deficitul pentru anul acesta", a spus miercuri ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la Adevărul Live.

În ceea ce privește posibilitatea desființării sistemului public de pensii, Cîțu a precizat că trebuie găsite soluții pentru că sistemul actual este o "bombă cu ceas" și că o reformă a sistemului de pensii durează mai mulți ani.

"O reformă a sistemului de pensii durează și nu se face peste noapte și nu o poate face acest guvern mâine, în acest an de tranziție. Ce spun eu este că e nevoie de o valoare independentă a sistemului de pensii din România pentru a găsi soluții. Nu o spun doar eu, peste tot sunt informații că dacă continuăm acest ritm cu contribuții către Pilonul I de pensii și luam în calcul evoluția demografică, ceea ce se întâmplă în spate este o subțiere a plajei demografice, deci mai puțini oameni care contribuie în viitor pentru mai mulți oameni. Asta ar trebui să dea de gandit, este ca o bombă cu ceas, și trebuie rezolvată, nu se va rezolva mâine și nici astăzi, trebuie o evaluare obiectivă și găsită o solutie. Soluția care funcționează în țările dezvoltate este de a transfera mai mult din economisirea pentru pensii către un sistem privat, acolo sunt randamente. Ce va fi vom vedea atunci, dar sistemul actual nu va fi în stare să finanțeze pensiile peste 20 de ani. Din cauza asta trebuie să începem", a spus Florin Cîțu.

Ministrul de resort a dat asigurări că pensiile vor creşte, la fel ca alocaţiile, însă cu cât va permite bugetul şi situaţia economică, o declarație făcută prima dată duminică de premierul Ludovic Orban.

"Nu ştiu ce va fi în septembrie (când se majorează pensiile cu 40% - n.red). Eu înţeleg că suntem în campanie şi e un subiect care trebuie întreţinut de adversarii noştri, dar e o înmulţire simplă: vezi câte luni are anul şi constaţi că sunt banii în buget", a precizat Cîțu.

Banii pentru majorarea alocațiilor nu vor fi luați de la investiții, a mai arătat ministrul.