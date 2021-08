Florin Cîțu gâdilă urechile primarilor: Banii pentru PNDL 1 şi 2 vor ajunge la timp / VIDEO

Premierul Florin Cîţu a declarat joi că nu există nicio problemă legată de plata facturilor aferente proiectelor derulate prin PNDL, respectiv PNDL 1 şi PNDL 2, şi, în continuare, vor fi alocate Ministerului Dezvoltării resurse pentru continuarea acestor plăţi.

Într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, şeful Executivului a fost întrebat despre faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, au existat "probleme" cu plăţile prin PNDL şi dacă, în contextul în care Ministerul Dezvoltării a cerut 4 miliarde de lei şi urmează să primească 1,8 miliarde de lei la rectificarea bugetară, vor fi puse în pericol PNDL 1 şi 2.

"În niciun caz şi nu este adevărat că au fost întârzieri. La Ministerul Dezvoltării, acel anunţ a fost dat pentru a respecta legislaţia în vigoare. Eu vă aduc aminte: când am preluat Ministerul Finanţelor în 2019, că erau întârzieri la plata facturilor de 7-8 luni de zile, acum sunt plătite la zi. Mai mult, la execuţia bugetară, Ministerul Dezvoltării mai are în cont pentru plată vreo 330 de milioane de lei. Deci, are bani în cont, poate să plătească mai departe şi nu există nicio problemă. Vor fi alocate resurse pentru a continua plata facturilor, pentru că eu ştiu foarte bine că prin investiţii putem să dezvoltăm România. Deci, nu este nicio problemă acolo. Resursele care vor fi alocate Ministerului Dezvoltării sunt cele care vor ajunge", a explicat premierul.

El a precizat că, probabil săptămâna viitoare, Guvernul ar urma să aprobe şi o ordonanţă prin care se vor aloca credite de angajament la Ministerul Dezvoltării, care să permită companiilor să facă acte adiţionale care să ţină cont de creşterile de preţuri recente. "Mai mult, vom avea o ordonanţă săptămâna viitoare cred - acum am discutat cu ministrul Cseke - prin care vom aloca credite de angajament la Ministerul Dezvoltării, care să permită companiilor să facă acte adiţionale pentru a lua în calcul creşterile de preţuri din ultima perioadă. Deci, ne gândim şi la acest lucru ", a afirmat Cîţu.