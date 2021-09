Florin Cîțu își recunoaște limitele în campania de vaccinare și indică vinovații: 'Poate eu nu sunt cel mai convingător om din lume'

Premierul Florin Cîțu a apreciat, joi, la Digi24, că vinovații pentru care campania de vaccinare nu a mers așa cum s-a dorit sunt PSD, AUR și USR PLUS.

„Poate eu nu sunt cel mai convingator om din lume. Desi m-am dus, m-am vaccinat printre primii, m-am dus peste tot in Romania si am vorbit la fiecare declaratie de campania de vaccinare. Presedintele Romaniei, la fel, nu a existat iesire in public sa nu spuna de campania de vaccinare si sa mergem sa ne vaccinam. Haideti sa va spun de ce nu a mers (campania de vaccinare). In Romania exista de mai multi ani o campanie puternica anti-vacinare sustinuta de partide extremiste care au ajuns in Parlament. Sa vii sa ma chemi pe mine in Parlament sa ma intrebi de vaccinare cand tu stai brat la brat la aceeasi masa cu cei antivaccinare...PSD sunt cu masuria anti-restrictii, AUR sunt clar impotriva vaccinarii, iar USR are tupeul sa ma cheme in Parlament sa ma cheme de campania de vaccinare. Dupa ce se elibereaza de influenta nociva a AUR si PSD, discutam de orice. Dar daca se face prin ora Guvernului, bineinteles ca voi merge in Parlament si voi explica”, a declarat premierul.