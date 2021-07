Florin Cîțu, la alegerile PNL Bihor: Simt că deja sunt într-o echipă cu domnul Bolojan

Premierul Florin Cîțu a anunțat că are un nou susținător în cursa pentru șefia PNL. Acesta a declarat că simte deja că face o echipă excelentă cu Ilie Bolojan, șeful CJ Bihor, fost primar în Oradea.

Iată declarațiile făcute de Florin Cîțu:

"Romanii trebuie sa știe ca atunci cand ai performanta asa arata lucrurile: uitati ce relaxare. Alegerile de aici sunt mai degrabă o sarbatoare. M- am plimbat si ieri prin oras si am vazut cât de relaxați sunt si cat de fericiți. Pentru asta e nevoie mai intai de performanță. Si pentru asta trebuie sa muncesti. Domnul Bolojan a facut performanță pt ca nu s a uitat la lucruri pe termen scurt. A avut obiective pe termen lung. Asa se face performanta. Cine gandeste pe termen scurt este deturnat de la obiective foarte usor.

În aceasta campanie avem tendinta sa uitam ca noi suntem in politica pentru romani. Facem aceste alegeri pentru a face viata mai bună românilor.E important sa fie o competitie usoara. Toti se uita la noi si vor sa vada dc suntem de incredere si ce vor sa facem. Avem o sansa unica. Nu cred ca s a mai intamplat ca o tara sa aiba atat de multe resurse si noi sa fim la guvernare. Avem parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Trebuie sa fim responsabili. Reforma si investitii- doua lucruri esențiale. Simt ca deja sunt intr-o echipa cu domnul Bolojan. Am discutat cu el si cand eram ministru de Finante si acum, de cand sunt la guvernare..asa0 ca deja simt ca facem echipa impreuna. Felicitari si sunt singur ca vom face echipa in perioada următoare".