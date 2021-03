Florin Cîțu, la bilanțul MAI: 'A fost un an dificil. Vă cer fermitate, dar şi tact şi bun simţ'

Premierul Florin Cîţu a transmis, marţi, felicitări angajaţilor MAI pentru activitatea depusă în anul 2020. ”A fost un an dificil şi un an special care a venit peste noi şi a trebuit să-l gestionăm”, a transmis Cîţu, precizând că am reuşit să evităm o situaţie mult mai dificilă. Premierul a cerut angajaţilor MAI să fie ”gardienii sănătăţii” populaţiei.

”Aş vrea să vă felicit pentru activitatea pe care aţi evidenţiat-o în acest bilanţ şi pentru anul trecut. A fost un an dificil şi un an special care a venit peste noi şi a trebuit să-l gestionăm. (...) Am reuşit să evităm o situaţie mult mai dificilă. A fost un an dificil, dar, din păcate, şi anul acesta se arată a fi unul dificil. Vă încurajez să vă înarmaţi cu suicientă energie şi determinare pentru a trece îpreună cu bine şi peste această perioadă”, a declarat, marţi, la bilanţul MAI, premierul Florin Cîţu.

Ședință de urgență în Capitală: prefectul anunță depășirea ratei de 6 la mia de locuitor

Acesta a cerut, însă, ca lupta împotriva infracţionalităţii să fie continuată.

”Chiar dacă avem de luptat cu pandemia, lupta cu infracţionalitatea rămâne activitatea dumneavoastră curentă”, a mai transmis premierul.

Acesta a cerut ca angajaţii Mai să-şi facă ”mult mai mult simţătă prezenţa”, pentru că există reguli, iar acestea trebuie respectate.

”Vă cer fermitate, dar şi tact şi bun simţ”, a cerut premierul.

Aesta le-a cerut, de asemenea, angajaţilor MAI să fie ”gardienii sănătăţii” publice.