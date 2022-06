Florin Cîțu lasă diplomația deoparte: Am fost demis fiindcă am supărat PSD. Ies pe aceeași melodie: You can't stop me now! La revedere!

Demisionar de la șefia Senatului, Florin Cîțu spune că e convins că întreaga sa carieră politică e departe de a se încheia aici. Mai mult, Cîțu spune că va pleca mulțumit de ceea ce a făcut până acum.

"Politică, exact ce făceam și înainte. Acestea sunt funcții pe care le primești. Eu nu sunt în politică pentru mine, ci pentru români. Câtă vreme încearcă să ia măsuri împotriva românilor. Astăzi rezultatele inflației și ale crizei nu vin din neant. Iar această guvernare se face cu PSD, dacă nu se luau unele măsuri era ceva mai bine. Eu sunt senator, nu e nevoie de funcții. Deciziile se ia în urma unui vot pe care îl ai în partid. Pe PSD. PSD este cel pe care l-am supărat. Ca președinte al Senatului sunt mândru de vizita pe care am făcut-o în SUA. Ies pe aceeași melodie: You can't stop me now! La revedere!", a spus Cîțu.