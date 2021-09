Florin Cîțu răspunde acuzațiilor: 'La MJ a fost o schimbare la cerere. Aş trimite Corpul de control să văd cum ies documente oficiale'

Prim-ministrul Florin Cîţu a răspuns vineri acuzaţiilor potrivit cărora şefa direcţiei de avizare din cadrul Ministerului Justiţiei ar fi fost schimbată din funcţie, subliniind că acest lucru s-a întâmplat la cererea ei.

Totodată, Cîţu a precizat că ar trimite Corpul de control pentru a vedea cum a fost posibil ca documente oficiale să iasă din minister.

"Nu este adevărat, domnul ministru are toate dovezile. El vă va arăta că nimeni nu a fost schimbat. A fost o schimbare la cerere. (...) Acum totul este foarte transparent şi se vede foarte bine. Eu aş face altceva, dacă aş fi domnul ministru. Aş trimite corpul de control să văd cum ies documente oficiale din minister - dar asta aş face eu, acum vedem ce va face domnul ministru - şi cine este responsabil, pentru că este încălcarea legii, să scoţi documente oficiale din minister", a arătat Cîţu, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, după şedinţa BPN al PNL.Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, le-a solicitat vineri premierului Florin Cîţu şi ministrului Lucian Bode să oprească "abuzurile de la Ministerul Justiţiei". El a adăugat că USR PLUS a aflat că abia joi seara a ajuns la Ministerul Justiţiei originalul ordonanţei pentru aprobarea Programului "Anghel Saligny"."Le cer lui Florin Cîţu şi omului numit de el la Ministerul Justiţiei, Lucian Bode, să oprească abuzurile de la Ministerul Justiţiei. Nu continuaţi să depăşiţi o nouă linie roşie, aşa cum, din disperare, a făcut şi Liviu Dragnea. Astăzi a fost schimbată şefa direcţiei de avizare din cadrul ministerului, care a refuzat să avizeze ordonanţa ilegală, PNDL3, bancomatul baronilor", a scris Moşteanu, pe Facebook.Ulterior, reprezentanţi ai Guvernului au precizat că proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru aprobarea Programului "Anghel Saligny" a fost trimis pentru prima dată la Ministerul Justiţiei pe 25 august, iar pe 2 septembrie a fost retrimis.