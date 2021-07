Florin Cîțu, reproșuri pentru Ioana Mihăilă și Dan Barna: 'Nu aruncăm tot felul de informații în spațiul public și apoi trebuie să le explicăm' - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, la Digi24, că nu este de acord cu faptul ca unele propuneri legate de vaccinare, discutate in coalitie, au fost anuntate public de membrii USR din Guvern.

„Noi aruncam tot felul de propuneri in spatiul pubic si pe urma vedem oameni care protesteaza pe lucruri care nu sunt decise. Eu nu vreau sa cream acest climat in Romania. Hai mai intai sa luam deciziile si pe urma le prezentam. Nu aruncam tot felul de informatii in spatiul public si apoi trebuie sa le explicam pe fiecare in parte”, a zis premierul, legat de variantele anuntate de vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru a creste rata de vaccinare, printre care stimulente financiare sau unele restrictii pentru nevaccinati.