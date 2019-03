Florin Iordache, replică TĂIOASĂ pentru Iohannis, după acuzațiile privind albirea dosarelor pesediștilor: 'Poate ne lămureșlte cum e cu casele, cu banii'

Florin Iordache a declarat, miercuri, că poate președintele Klaus Iohannis va lămuri opinia publică cum este cu „banii luați abuziv pe casele de la Sibiu”. Reacția deputatului PSD vine după ce șeful statului a afirmat că prioritatea zero a PSD este„albirea dosarelor” liderilor partidului.

„E o temă pe care Președintele e acum în campanie. Pot să-l înțeleg că e acum în campanie și tema predilectă de campanie e aceasta cu dosarele, cu corupția ș.a.m.d. Poate ne lămureșlte cum e cu casele, cu banii luați abuziv pe casele de la Sibiu”, a afirmat Florin Iordache, miercuri, la Parlament, conform Mediafax.

Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBĂ la adresa lui Carmen Dan: 'Când am spus că am fost filată, toți au râs. Acum s-a demonstrat'

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că „albirea dosarelor liderilor PSD continuă să fie prioritatea zero” și nu bugetul de stat pentru 2019. El a adăugat că va retrimite la reexaminarea de către Legislativ a Legii.

"Întreb și eu acum cine a oprit PSD să facă investiții majore în ultimii doi ani? De ce albirea dosarelor liderilor PSD continuă să fie prioritatea zero, în locul construirii de autostrăzi și spitale. Am afirmat și repet – guvernarea PSD a eșuat. Dacă PSD nu e în stare să guverneze pentru cetățean atunci să plece și să lase pe alții care se pricep. Având în vedere toate acestea voi retrimite Parlamentului pentru corectură și îmbunătățire Legea bugetului. Mesajul este simplu- faceți un buget sănătos pentru România. Parlamentul are ocazia, dar în primul rând responsabilitatea să facă rapid corecțiile necesare, astfel încât bugetul să fie unul chiar pentru dezvoltarea României", a afirmat Klaus Iohannis, într-o declarație de presă la Cotroceni.

Un dosar a fost deschis de procurorii PÎCCJ, după o plângere depusă de Lumea Justiţiei împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucşă, şi a soţilor Carmen şi Klaus Iohannis. Sesizarea a fost depusă în legătură cu demersul prin care cuplul prezidenţial a intrat, începând cu 1999, în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Imobilele aparţineau statului român şi erau administrate de Primăria Sibiului, care a fost condusă în perioada iulie 2000 – noiembrie 2014 de Klaus Iohannis.

Carmen Iohannis a fost audiată, săptămâna trecută, de procurorii de la Parchetul General în dosarul privind imobilele familiei Iohannis, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Soția președintelui a fost audiată în data de 6 februarie.