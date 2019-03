Florin Iordache revine: Fostul ministru al Justiţiei susţine că ar adopta din nou OUG 13

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru de Justiţie, a afirmat vineri, la Digi 24, că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar mai da o dată OUG 13, împotriva căreia au protestat în stradă sute de mii de oameni la începutul anului 2017, transmite news.ro.

Întrebat dacă ar face acest lucru, Iordache a răspuns: „Da. Atâta timp cât avem o decizie a Curţii Constituţionale, OUG 13 nu a fost cred că îndeajuns de explicată şi eu nu am fost destul de susţinut de colegii mei. Când colegii mi-au reproşat că am adoptat-o, am făcut un pas în spate. Vi se pare normal că oameni, pentru sume infime, primari, viceprimari, chiar dacă au fost achitaţi să îşi piardă mandatul?”.

În legătură cu pragul la abuzul în serviciu, Iordache a spus: „Dacă era după mine, eu am fost susţinătorul OUG 13, în acel context, acel prag pe care l-am stabilit şi îl susţin şi acum: 50.000 de euro. Argumentul era că în codul vamal sau în legislaţia specială până la 50.000 erau prejudicii care, dacă se achitau, respectiva persoană nu primea pedeapsă”.

El a spus că trebuie să fie discutate, în afară de prag, şi „foloasele - patrimoniale, neptrimoniale”.

„Au fost nenumărate dezbateri, multe redefiniri. Cred că vom relua săptămâna viitoare dezbaterile la Codul Penal. Avem o decizie la PSD şi aşteptăm reacţia ministrului Toader, ca acele articole care au fost declarate constituţionale să fie adoptate prin ordonanţă. Nu s-a mai întâmplat. Urmează să vedem poziţia ministrului Toader”, a mai declarat Florin Iordache.

Întrebat de ce nu vrea Tudorel Toader să pună în aplicare o decizie a PSD, el a răspuns: „Vom vedea săptămâna viitoare. Este o amânare de cel puţin două luni de zile. Eu personal nu sunt foarte fericit. Dacă am şti că acestea vor fi trecute prin ordonanţă, ne-am canaliza pe celelalte. Şi am încheia dezbaterea pe justiţie. Abuzul în serviciu trebuie rediscutat, cu toţi la masă”.

Întrebat dacă va creşte pragul la abuzul în serviciu, Iordache a replicat: „Ne obligă decizia Curtii. Dacă a fost 200.000 lei e prea mult, nu am un răspuns. La acest moment nu ştiu”.