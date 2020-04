Florin Roman a trezit PSD din hibernare: Marcel Ciolacu a renunțat la 'moratoriul' agreat în Kiseleff

În PSD a existat un „moratoriu” referitor la amânarea declarațiilor politice până după ieșirea României din starea de urgență și terminarea epidemiei de coronavirus. PSD s-a întors la 180 de grade după comunicatul de presă al liderului deputaților PNL, Florin Roman, în care liberalul acuză lipsa aparatelor de testare în județele conduse de „baronii roșii” nu s-au cumpărat aparate de testare.

„Dl Roman, acest nimic galagios al PNL, face un lucru extrem de rau. Noi am avut un moratoriu pe declaratii politice, PSD doar a propus solutii, nu am avut niciun derapaj fata de nenorocirile pe care le face acest guvern. Dl Roman, prin aceasta atitudine gresita, rea si mincinoasa, a intrerupt aceasta pace politica pe care romanii o asteptau. Roman e client in tot felul de sinecuri acordate de PNL, a fost membri in vreo 6 C.A.uri, lua sute de mii de lei pe an. Opriti-va cu tampeniile astea, dl Roman!”, a zis senatorul PSD Lucian Romașcanu, miercuri, la Antena 3.

Romașcanu a fost ministru al Culturii și provine din județul Buzău unde lider PSD este Marcel Ciolacu, șeful național al PSD.

