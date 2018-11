Florin Roman, deputat PNL: 20 de milioane de euro furați Albei de PSDragnea, in anul Centenarului Marii Uniri

“Revoluția fiscală” a guvernului socialist PSDragnea a lăsat Alba, Capitala de suflet a Marii Uniri cu o “gaura” de circa 20 de milioane de euro. Banii au fost luați din taxele și impozitele locale plătite de oamenii din Alba, nu din buzunarul Vioricai Dancila sau al lui Liviu Dragnea, susține deputatul PNL de Alba, Florin Roman.

”Cele 20 de milioane de euro furate Albei, respectiv 10 milioane euro din bugetul primăriei Alba Iulia și 10 milioane de euro, din bugetul Consiliului Judetean Alba, au fost prognozați pentru investiții, inclusiv cele pentru pregătirea marii sarbatori de 1 decembrie. Cu cele circa 4 milioane de euro finanțate de guvern pentru Monumentul Unirii și podul Unirii, Dancila reușește sa dea o teapa de 16 milioane de euro Albei.

A invoca lucrari realizate pe PNDL, care se fac oricum peste tot in țara, reprezintă a manipulare ieftină și jenanta. Este bine de știu ca un banal festival al Iei in județul Olt este cel mai “important” eveniment dedicat Centenarului in România, din punct de vedere financiar. Sau ca Teleorman, in guvernul PSDragnea, devine un “județ al Unirii”, din punct de vedere al sumelor alocate de guvern, in timp ce Alba Iulia este tratată la capitolul...și alții. Alba Iulia, Capitala de suflet a romanilor de pretutindeni, orașul Unirii nu cere nimic in plus, doar ce i s-a furat de către Dragnea prin “Revoluția fiscală”.

Refuzul primului ministru Dancila la adresa Albei Iulia arată imensul dispreț cu care este tratată Ziua Naționala de la Alba Iulia! Ca deputat de Alba in Parlamentul României, solicit primului-ministru și guvernului României, dacă mai e al României, sa-și respecte angajamentele, pentru ca sărbătoarea naționala de 1 decembrie, nu este doar a albaiulienii, ci a romanilor de pretutindeni. Iar pedepsirea Albei Iulia, înseamnă pedepsirea tuturor romanilor care vor sa se bucure la 100 de ani de la Marea Unire, la Alba Iulia, așa cum au făcut-o in 1918!”, reclamă deputatul liberal într-un comunicat remis redacției.