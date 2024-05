Florin Roman, prima reacție la incidentul cu Vîlceanu: 'Am fost agresat fizic, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului'

Deputatul PNL Florin Roman face primele precizări despre altercația în care a fost implicat. Acesta afirmă că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat fizic, în urma unui schimb de replici.

„Astăzi am trăit un momement prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, încălcarea regulamentului prin prezenta lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era să afle câți primari au plecat la Călărași. A urmat o altercație verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, scrie Florin Roman pe Facebook.

Deputatul susține că nu a ripostat, iar în perioada următoare va depune plângere penală împotriva lui Vîlceanu, pe care îl numește „prieten al Alianței Dreapta Unită” (USR-PMP-Forța Dreptei).

„Am evitat orice ripostă, pentru ca respect mandatul de parlamentar. În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancționare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan!”, mai scrie Roman.

Într-o reacție pentru stiripesurse.ro, Dan Vîlceanu a precizat: „Nu vreau să intru în scandaluri marca Roman.”