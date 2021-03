Florin Tănase: Nu trebuie să ne mai relaxăm / Surpriza mare a fost revenirea lui Mister

Florin Tănase a declarat după meciul România – Macedonia de Nord, scor 3-2, că el şi colegii săi nu trebuie să se mai relaxeze şi să primească goluri cum au făcut-o joi seară. Tănase a menţionat că pentru tricolori surpriza a fost revenirea alături de echipă a selecţionerului Mirel Rădoi.

“Nu trebuie să mai trecem prin aşa ceva, să ne relaxăm. Surpriza mai mare a fost revenirea lui Mister. Noi am mai marcat trei goluri, dânsul nu a mai avut covid, asta a fost surpriza mare. Nu ne aşteptam să revină cei din Macedonia. L-am văzut pe Mister când am ajuns la stadion. Nu ştia nimeni nimic, cel puţin eu nu ştiam. Mi se pare că ne-a zis: Ce credeaţi, că scăpaţi de mine? Mă simt bine, mă simt încrezător. Cresc de la meci la meci. Dedic golul masorului echipei naţionale, care trece prim momente mai grele, i-a plecat fratele. Ne bucurăm că am reuşit să îi facem o bucurie în seara asta. Mister şi staful mi-au dat încrederea de care aveam nevoie. Sunt încrezător. Vine Germania, sper să facem un joc bun şi să obţinem punct sau puncte”, a spus Tănase la Pro TV.

Reprezentativa României a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-2 (1-0), selecţionata Macedoniei de Nord, în prima etapă a grupei J din preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 2022. Naţionala tricoloră a condus cu 2-0 şi a fost egalată apoi cu goluri înscrise într-un interval de două minute, dar Ianis Hagi a reuşit să aducă victoria înscriind spre final.

Au marcat Florin Tănase ’28, Valentin Mihăilă ’50 şi Ianis Hagi ’86 pentru tricolori, respectiv Ademi ’82 şi Trajkovski ’83 pentru oaspeţi. Pentru Tănase, Mihăilă şi Hagi, sunt primele goluri la naţionala mare.

România va mai disputa două partide în luna martie, toate contând pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, acestea fiind transmise live de PRO TV şi Radio România Actualităţi: 28 martie: România – Germania, ora 21:45 (Arena Naţională); 31 martie: Armenia – România, ora 19:00.