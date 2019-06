Florin Tene, despre Chipciu: Îmi pare rău că nu a putut să se abţină să nu ia al doilea galben

Alexandru Chipciu a fost unul dintre cei mai buni tricolori în dubla cu Norvegia (2-2) şi Malta (4-0), chiar de pe un post extrem de dificil, cel de fundaş dreapta, informează mediafax.

Cu dese incursiuni în ofensivă, dar şi cu o evoluţie consistentă în apărare, fostul jucător de la FCSB a reuşit şi un gol superb, de la 20 de metri, în confruntarea cu Malta.

Chipciu a impresionat în meciurile naţionalei şi le-a aruncat astfel mănuşa şi oficialilor echipei la care a fost împrumutat de Anderlecht, Sparta Praga. Din păcate, fotbalistul originar din Brăila a primit cartonaşul roşu pe finalul înfruntării cu Malta şi va lipsi de la naţională în importanta partidă cu Spania, din Grupa F a preliminariilor pentru Euro, programată în septembrie.

Florin Tene a comentat "ieşirea" lui Chipciu, jucător cu care a lucrat trei sezoane la FCSB, unde a ocupat postul de antrenor de portari în "team-ul" lui Laurenţiu Reghecampf.

"Îmi pare rău de Chipciu pentru că este un super băiat, îl cunosc bine, are un suflet fantastic. Este un fotbalist foarte bun, era pe un drum fantastic de bun şi chiar acum echipa naţională avea nevoie de el. Îmi pare rău că nu a putut să se abţină să nu ia al doilea cartonaş galben, dar eu cred că selecţionerul o să găsească jucătorul sau jucătorii buni în momentele dinaintea jocului", a spus Tene, marţi dimineaţa, 11 iunie, pentru ProSport.

Fotbalistul lui Anderlecht va lipsi în meciul următor, cu Spania. Jucătorul în vârstă de 30 de ani a luat două cartonaşe galbene şi a fost eliminat în minutul 81.

"La al doilea fault cred eu că nu l-am atins, dar asta este, am greşit, plătesc un meci şi plătesc pentru greşeala pe care am făcut-o", spus Alexandru Chipciu, la Telekom Sport, care a mai continuat:

"Asta este viaţa, am pierdut multe meciuri importante în cariera mea, şi la Steaua, cu Ludogoreţ, când mi-au zis să nu iau galben şi s-a întâmplat să iau galben, cu Serbia în Liga Naţiunilor, Grecia.Asta este viaţa, dacă joci să nu iei galben, joci prea...joci fără agresivitate, dar azi s-a întâmplat. Chiar nu am vrut să iau galben, dar nu mai am ce face".

Deşi rezultatul arată 4-0 pentru România, Chipciu a precizat că meciul cu Malta nu a fost uşor: "Dacă ne gândim la scor, putem să spunem că a fost un meci uşor, dar pe căldura care a fost astăzi, mai întâi cum au început ei meciul, chiar mi-a fost frică la început. E un rezultat bun, 4-0, puteam să le mai dăm câteva goluri, dar o să fie important în meciurile cu adversarii puternici, Spania, Suedia şi Norvegia".