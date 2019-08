Florinel Coman, după victoria cu Mlada: Suntem mulţumiţi de cum am jucat

Atacantul Florinel Coman a declarat, joi, că este mulţumit de felul în care echipa FCSB a evoluat în meciul cu Mlada Boleslav din Liga Europa.

"A fost un meci foarte greu până la acel roşu. Au început foarte bine, au venit peste noi, ştiam că au talie şi că sunt periculoşi la faze fixe, dar din fericire am trecut peste acele momente. Am avut emoţii, este normal, dacă au avut patru cornere la rând. Am avut emoţii, dar am reuşit să trecem cu bine peste acele momente. Suntem mulţumiţi de cum am evoluat, am reuşit să câştigăm cu 1-0 în faţa unui adversar foarte greu. L-am felicitat pe Panţîru în vestiar", a declarat Coman, la Pro X.

Întrebat despre o informaţie apărută în fanatik.ro, potrivit căreia el şi Florin Tănase sunt nemulţumiţi de şedinţele tehnice ţinute de antrenorul Vergil Andronache, Coman a răspuns: "Este o ştire falsă. Mereu când sunt meciurile se găseşte cineva care să scrie prost, să dea în noi, dar asta este. Este o ştire total falsă, nişte aberaţii. (n.r. - Andronache) Antrenează bine, îşi face treaba, a venit din secund, a preluat postul de principal, ne dă încredere la antrenament, aşa am spus de când a venit pe banca noastră. Eu cred că este un antrenor foarte bun, se implică foarte mult, mai ales la antrenamente, ne dă încrederea necesară. Este foarte bine că am putut să câştigăm, pentru că ne-a dat foarte multă încredere înainte de meci."

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa cehă Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului trei preliminar. În tur, la Giurgiu, scorul a fost egal 0-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ionuţ Panţîru, în minutul 90+1.