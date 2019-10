Florinel Coman: 'Este un punct, dar cred că meritam mai mult; Îmi cer scuze că i-am aplaudat ironic pe fanii dinamovişti'

Mijlocaşul Florinel Coman a declarat, sâmbătă seară, că FCSB merita victoria în meciul cu Dinamo, scor 1-1, din etapa a XII-a a Ligii I. El şi-a cerut scuze pentru că i-a aplaudat ironic pe fanii dinamovişti la un corner, gest pentru care a primit cartonaşul galben, anunță news.ro.

"Este un punct, dar cred că meritam mai mult. A fost un gol norocos, am intrat motivat să dau gol, am avut galeria fenomenală, care ne-a împins de la spate. Fanii dinamovişti m-au înjurat, au fost mulţi, ce pot spune? Decizia arbitrului de a opri jocul a fost corectă. Îmi cer scuze că i-am aplaudat ironic, mai mult nu am ce zice. Lucrurile îmi merg foate bine, cred că sunt un fotbalist mai matur, mă simt mai puternic fizic şi mental şi asta îmi dă încredere", a declarat Coman la Digisport.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, sâmbătă, pe teren propriu, pe Arena Naţională, cu rivala Dinamo, în etapa a XII-a a Ligii I. Partida a fost întreruptă zece minute în prima repriză din cauza incidentelor. Au marcat Coman '28 pentru FCSB şi Ciobotariu '9 pentru Dinamo.