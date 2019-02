Floyd Mayweather nu se dezminte: Imaginile care au devenit virale - VIDEO

Starul boxului american nu se dezminte. Nu este necunoscut faptul că lui Floyd Mayweather îi place luxul, iar ultima aroganță a pugilistului de peste ocean a fost să își prezinte colecția de mașini.

Sportivul de 41 de ani și-a adăugat trei automobile în garajul său și le-a prezentat fanilor săi pe conturile sale de socializare, scrie mediafax.ro.

Citește și: Dezamăgire totală pentru Rareș Bogdan! Anunț important privitor la emisiunea sa

"Am adăugat trei jucătorii noi în colecția mea. Să continuăm să fim motivați", este mesajul care însoțește filmulețul postat de Mayweather.

"Banii pe care încă îi am, bijuteriile pe care încă le am, mașinile pe care încă le am, meciurile pe care încă le am, acestea te pot motiva sau le poți urî. Oricare ar fi răspunsul, nu contează.

Citește și: VIDEO. Reacție uluitoare a lui Mircea Badea, după ce a fost făcut KO! A vrut să se bată din nou

Mergi cu mine și hai să vorbim.

Am aici 9 jucării: am Ferrari 488, am Maybach și am 7 Rolls Royce, chiar aici. Îmi place să le spun "7-le norocos".

Așa că te pot motiva sau le poți urî, asta este stilul meu de viață. Sunt omul cu banii, nu uita asta!", spune pugilistul Floyd Mayweather în filmulețul său.

Citește și: Liviu Dragnea scoate artileria grea și lovește decisiv! Sume importante vor fi tăiate

.