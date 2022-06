FMI va înrăutăţi pentru a treia oară în acest an previziunile privind evoluţia economiei mondiale în 2022

Fondul Monetar Internaţional se aşteaptă să reducă şi mai mult luna viitoare previziunile sale privind evoluţia economiei mondiale în 2022, a anunţat joi un purtător de cuvânt al FMI, după ce săptămâna aceasta Banca Mondială şi OCDE şi-au înrăutăţit propriile prognoze, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ar fi a treia revizuire în scădere a FMI în acest an. În aprilie, organizaţia a înrăutăţit estimările sale privind creşterea economiei mondiale cu aproape un punct procentual, la 3,6% în 2022 şi 2023.Perspectivele generale încă asigură creştere pe plan global, deşi într-un ritm mai lent, dar unele ţări s-ar putea confrunta cu recesiunea, a avertizat purtătorul de cuvânt al FMI, Gerry Rice."Clar există o serie de evoluţii în desfăşurare care ne vor determina să înrăutăţim din nou previziunile. Atât de multe s-au întâmplat şi se întâmplă extrem de rapid de la precedentele noastre prognoze", a adăugat oficialul.La mijlocul lunii iulie, FMI ar urma să publice o actualizare a raportului "World Economic Outlook".Economia mondială ar urma să înregistreze în acest an o creştere de 2,9%, faţă de un avans 4,1% previzionat în ianuarie 2022, conform raportului Băncii Mondiale "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects) la începutul lunii iunie.Instituţia avertizează că invadarea Ucrainei de către Rusia a agravat pagubele provocate de pandemia de COVID-19 şi multe ţări se vor confrunta probabil cu recesiunea. Războiul a amplificat încetinirea economiei globale, care acum intră în ceea ce ar putea deveni "o perioadă prelungită de creştere fragilă şi de inflaţie ridicată", apreciază Banca Mondială.Miercuri, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a anunţat că se aşteaptă anul acesta la o creştere a economiei globale de 3%, mult sub nivelul de 4,5% previzionat în decembrie. Anul viitor, creşterea ar urma să încetinească şi mai mult, la 2,8%, faţă de previziunea anterioară, de 3,2%.Orice atenuare a poverii creşterii preţurilor este puţin probabilă, anul acesta inflaţia urmând să atingă nivelul de vârf de 8,5% în ţările OCDE, înainte de a scădea la 6% în 2023. Anterior, OCDE previziona o rată a inflaţiei de 5% în 2022 şi de 3% în 2023.Rice a explicat că aşteptata înrăutăţire a previziunilor FMI este cauzată de continuarea războiului din Ucraina, a volatilităţii preţurilor materiilor prime, de preţurile ridicate la energie şi alimente, şi de încetinirea peste estimări a economiei chineze, precum şi de creşterea dobânzilor în unele economii avansate.