Focar de pestă porcină la Mânăstirea Viforâta - Trei fonduri de vânătoare adiacente sunt afectate

Pesta porcină africană a fost confirmată, marţi, în gospodăria Mănăstirii Viforâta din comuna dâmboviţeană Aninoasa, precum şi la porci mistreţi de pe raza a trei fonduri de vânătoare din judeţ, informează Prefectura Dâmboviţa potrivt Agerpres.

"Centrul Local de Combatere a Bolilor din judeţul Dâmboviţa s-a întrunit astăzi, 24.12.2019, ca urmare a confirmării la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a apariţiei virusului de pestă porcină africană în judeţul Dâmboviţa, într-o exploataţie non-profesională aparţinând Mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa. A fost adoptat, în cadrul şedinţei, planul de măsuri privind controlul şi combaterea acestei boli şi au fost aprobate decizia de plasare sub supraveghere şi de informare a cetăţenilor", precizează Prefectura Dâmboviţa.Conform sursei citate, s-a luat măsura uciderii porcinelor din exploataţia afectată, urmând a se realiza supravegherea clinică şi catagrafierea tuturor porcilor de la nivelul întregii localităţi Aninoasa, fiind plasaţi sub observaţie sanitară veterinară, până la clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologic.Totodată, în conformitate cu planul de măsuri aprobat, s-au stabilit zonele de restricţie (zona de protecţie şi zona de supraveghere) în jurul focarului."Tot în cadrul şedinţei de astăzi a fost adusă la cunoştinţă confirmarea a noi cazuri de pestă porcină africană, la porcul mistreţ, pe raza următoarelor fonduri de vânătoare: 28 Finta-2 cazuri, 13 Runcu-1 caz, 23 Ocniţa-1 caz. Precizăm că orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar din localitate, Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa şi autorităţilor locale. Totodată, solicităm sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor dispuse, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele acesteia; proprietarii ai căror animale sunt ucise vor fi despăgubiţi de către stat", mai informează Prefectura Dâmboviţa.