Fondatorul Aave sugerează dezvoltarea „Twitter pe Ethereum” după ce Jack Dorsey a anunțat o nouă platformă open-source asemănătoare Aave

Jack Dorsey, fondatorul Twitter, a anunțat la începutul acestei săptămâni că Square Inc. construiește o nouă platformă open-source pentru servicii bitcoin fără custodie.

Stani Kulechov, fondatorul Aave, a declarat sâmbătă celor 90.000 de adepți ai săi de Twitter că protocolul său ar trebui să construiască „Twitter pe Ethereum”, după ce Jack Dorsey a spus că dezvoltă o nouă platformă de servicii financiare centrate pe Bitcoin ( BTC ), cu asemănări izbitoare cu Aave.

Since @jack is going to build Aave on Bitcoin, Aave should build Twitter on Ethereum

Jack Dorsey a scris pe Twitter joi că Square Inc., compania sa de plăți mobile, creează o nouă afacere „axată pe construirea unei platforme deschise pentru dezvoltatori cu singurul scop de a facilita crearea de servicii financiare fără custodie, fără permisiuni și descentralizate”.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.