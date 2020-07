Fondatorul ZARA dă o nouă LOVITURĂ de proporții: a construit un nou IMPERIU de miliarde

Fondatorul ZARA a dat o nouă lovitură în domeniul afacerilor. Amploarea succesului său a rămas necunoscută până acum.

După ce a făcut o avere în industria modei, miliardarul spaniol Amancio Ortega și-a îndreptat atenția către imobiliare, devenind cel mai mare investitor din domeniu dintre super-bogații Europei, anunță Bloomberg, conform Mediafax.

Proprietățile miliardarului spaniol au crescut până la 15,2 miliarde de euro, a anunțat compania sa marți, pentru prima dată.

Ortega, în vârstă de 84 de ani, fondatorul și proprietarul casei de modă Zara, a investit anul trecut 2,1 miliarde de euro în proprietăți imobiliare prin intermediul unor filiale ale companiei sale Pontegadea, potrivit unui comunicat trimis prin e-mail. Pontegadea, care deține 59,3% din compania Zara Inditex SA, a avut un venit net de 1,8 miliarde de euro în 2019, inclusiv 1,64 miliarde de euro în dividende Inditex și 621 milioane de euro din active imobiliare.

Ortega, cel mai bogat om din Spania, și-a diversificat averea pentru a-i menține valoarea, investind peste 3 miliarde de dolari în imobiliare din SUA în ultimii ani.

Achizițiile includ proprietăți de top, cum ar fi Haughwout Building din Manhattan și cel mai înalt turn de birouri din Miami. Anul trecut, firma sa de investiții a încheiat o afacere de 72,5 milioane de dolari pentru un hotel din centrul orașului Chicago, care a urmat achizițiilor unei clădiri din din Washington și a două clădiri de birouri din Seattle.

Pe lângă faptul că a închiriat spații unor giganți din tehnologie, cum ar fi Amazon.com și Facebook, Pontegadea îi găzduiește și pe rivalii Inditex Hennes & Mauritz și The Gap.

Fiul unui lucrător feroviar, Ortega are o avere netă de 58,5 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index, cea mai mare parte provenind din pachetul său majoritar din Inditex. Averea sa a scăzut cu mai mult de o cincime în acest an, ca urmare a pandemiei, care a obligat Inditex să închidă magazine. Acțiunile companiei au scăzut cu 22% în acest an.

În afară de bunurile imobiliare, Ortega a investit și în energie și telecomunicații, achiziționând un pachet de 5% în Enagas anul trecut.