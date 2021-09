Fondul de investiții Early Game Ventures oferă 200.000 de euro startup-ului Vatis Tech

Fondul de investiții Early Game Ventures a semnat o rundă de investiții în valoare de 200.000 euro în startup-ul Vatis Tech, care dezvoltă tehnologie de recunoaștere vocală, anunță companiile.

La rundă au participat Sparking Capital și Mălin Ștefănescu, iar echipa DLA Piper, formată din Cristina Bucur și Ciprian Frandeș, a asigurat asistența juridică a tranzacției, potrivit mediafax.ro.

“La Vatis Tech ne concentrăm pe a dezvolta algoritmii de recunoaștere pentru limbile europene precum franceza, italiana, germana, olandeza sau poloneza. Am început, bineînțeles, cu limba română și am demonstrat că soluția noastră are rezultate mai bune decât tehnologia Google. În testele efectuate până acum, acuratețea transcrierii Google este de 84% pe cand cea a Vatis Tech a depășit 94%. Algoritmii de speech recognition dezvoltați de noi sunt specializați pe industrii și verticale, precum media, financiar, tehnologie sau domeniul medical,” a declarat Adrian Ispas, fondator și CEO al Vatis Tech.

Serviciul Vatis Tech este disponibil online și poate fi testat de oricine. Programatorii pot folosi API-ul pentru a integra tehnologia Vatis în produsele și serviciile lor, beneficiind de suport dedicat și profitând de prețuri avantajoase.

“Tehnologia de recunoaștere vocală este una matură, ajunsă la adopția de masă. Din perspectiva aceasta, un startup care aduce restul limbilor europene la nivelul limbii engleze în ceea ce ține de acuratețe, adresează o nevoie acută. În viitor, multe alte startup-uri și corporații vor folosi algoritmii Vatis Tech pentru a le integra în propriile produse și servicii. Astfel, investiția EGV în Vatis Tech se înscrie în teza noastră ”, a declarat Dan Călugăreanu, partener al EGV.

Compania Vatis Tech va folosi cei 200.000 euro pentru a dezvolta algoritmii pentru limba româna și pentru a comercializa tehnologia. Într-o etapă ulterioară, compania va dezvolta algoritmii pentru alte limbi europene și își va extinde operațiunile în afara tarii.