Forța care propulsează partidele antisistem în poziţii de putere în Europa

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză din Ziarul Financiar pe tema creșterii în popularitate a a partidelor antisistem din Europa, ca efect al problemelor economice dar și al valului imigraționist.

Ziarul Financiar:

Rezultatele din alegerile italiene au scos la iveală o clară diferenţă între generaţii, italienii mai în vârstă, care sunt nevoiţi adesea să-şi susţină copiii crescuţi, continând să voteze pentru partidele tradiţionale.

Acelaşi model apare în Europa de sud, iar forţele din spatele acestei diviziuni dau puţine semne de încetinire. Aproape 30% din italienii cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani nu mucesc, nu studiază şi nu sunt incluşi într-un program de pregătire, potrivit Eurostat, un procent mai ridicat decât în orice altă ţară din UE. Pe locul doi se situează Grecia, cu 29%, în timp ce în cazul Spaniei rata este de 21%.

Rata de ocupare a italienilor cu vârste sub 40 de ani a scăzut în fiecare an în perioada 2007-2014 înainte de a stagna în ultimii trei ani, potrivit Eurostat. Între timp, aceasta a crescut anual pentru cei cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani. Numărul italienilor cu vârste sub 34 de ani aflaţi în sărăcie absolută a înregistrat mai mult de o dublare în 2010-2016, la 10%. În cazul celor cu vârste de peste 65, acesta a scăzut la 3,8% de la 5,4%.

O problemă majoră în Europa de sud este un sistem dual de ocupare a forţei de muncă în care cei cu contracte deschise, adesea muncitori mai în vârstă, se bucură de siguranţa locului de muncă şi beneficii. În acelaşi timp, în perioada de declin economic angajatorii au început să recurgă mai mult la contracte pe termen scurt. În Italia, 62% din contractele pentru cei cu vârste de sub 25 de ani au fost pe termen scurt în 2017, în creştere de la un sfert în 2000. (Mai multe detalii AICI

RFI: