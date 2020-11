Ford ar putea să îşi producă propriile sale baterii pentru automobilele electrice

Constructorul auto american Ford Motor Co şi-a schimbat punctul de vedere şi în prezent analizează posibilitatea de a-şi produce singur bateriile care vor alimenta noile modele electrice, pe măsură ce se pregăteşte să reducă producţia de motoare tradiţionale, a declarat vineri directorul general de la Ford, transmite Reuters potrivit Agerpres.

"Discutăm despre producţia de celule pentru baterii. Acest lucru este ceva natural având în vedere creşterea vânzărilor de automobile electrice", a spus Jim Farley la teleconferinţa Reuters Automotive Summit.

În urmă cu doar patru luni, directorul general Ford de atunci Jim Hackett spunea că "nu există avantaje" pentru ca Ford să îşi producă propriile sale baterii.Între timp, alţi producători auto, inclusiv General Motors şi Tesla, au anunţat că investesc miliarde de dolari în propriile lor uzine de producţie de baterii, în ideea de a completa producţia furnizorilor lor."Automobilele electrice au cu 40% mai puţine componente ceea ce înseamnă că sunt mai uşor de asamblat. Ce vom face cu locurile de muncă? În cazul nostru, acest lucru necesită o discuţie activă cu sindicatele şi una din alegerile evidente este producţia de baterii" a spus Jim Farley. Acesta a subliniat că producţia de celule pentru baterii este un proces costisitor şi complicat care necesită investiţii de miliarde de dolari şi învăţarea unor noi tehnici de producţie. Cu toate acestea, directorul de la Ford a spus că se aşteaptă la creşterea vânzărilor de automobile electrice în următorii cinci ani şi de acea acum este timpul pentru a analiza producţia internă de baterii. "Acum este momentul adecvat să discutăm acest lucru. Dacă am fi discutat în urmă cu un an sau doi ani ar fi fost prea devreme. Dacă o vom discuta peste cinci ani va fi prea târziu", a apreciat Jim Farley.Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford şi vehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte să ocupe poziţii de top în domeniul electrificării, vehiculelor autonome şi soluţiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume.Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea şi deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale, având aproximativ 46.000 de angajaţi în unităţile proprii şi în asocierile în participaţie consolidate şi aproximativ 61.000 de angajaţi, dacă sunt incluse şi societăţile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienţi Ford şi 19 unităţi de producţie (12 unităţi proprii şi şapte asocieri în participaţie neconsolidate).