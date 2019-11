Formaţia Kiss a anulat turneul de adio din Australia şi Noua Zeelandă din cauză că solistul Paul Stanley a făcut gripă la începutul acestei săptămâni, starea sa înrăutăţindu-se, potrivit unui anunţ citat de Variety, anunță news.ro.

Datele de concert din debutul turneului au fost iniţial reprogramate pentru a-i permite lui Stanley, în vârstă de 67 de ani, să se recupereze, dar acum turneul a fost anulat complet.

Turneul de adio al formaţiei Kiss "End of the Road" este acum programat să fie reluat din 3 decembrie, în Japonia.

"Cuvintele nu pot exprima marea noastră dezamăgire pentru că am anulat turneul End of the Road din uimitoarea voastră ţară. Legătura noastră cu voi este puternică de zeci de ani", a spus Stanley. Nouă date de concert au fost anulate în total.

Kiss este o trupă rock înfiinţată la New York în 1973 de chitaristul Paul Stanley şi basistul Gene Simmons. Populară în special datorită machiajelor ostentative, costumelor extravagante şi numeroaselor efecte speciale folosite în timpul concertelor sale, trupa Kiss a lansat 20 de albume de studio care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Pe 10 aprilie 2014, formaţia americană a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

În prezent, trupa este formată din Paul Stanley - voce, chitară (din 1972), Gene Simmons - bas, voce ( din 1972), Tommy Thayer - chitară (din 2002) şi Eric Singer - tobe (1991 - 1996, 2001 - 2002, 2004 - prezent).