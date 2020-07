Forța Națională: `Doar idiot fără simț critic să fii, să spui, ne dă UE, gratis, 79,8 mld în buzunar`

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că în urma Consiliului European suma care va reveni României este de 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi utilizați pentru relansare economică, dar și pentru marile proiecte de infrastructură./ `Doar idiot fără simț critic să fii, să spui, ne dă UE, gratis, 79,8 mld în buzunar`, susține Sorin Naș, președintele Partidului Forța Națională.

”Încântarea și focul de artificii, că plouă peste noi cu bani de la UE, este parte din propaganda guvernului incompetent ” Sică mandolină”, prin care se ȋncearcă mutarea atenției cetățenilor de la problemele curente, precum plata alocațiilor pentru copii dublate și a pensiilor majorate cu 40% și de la realitatea că Guvernul a pierdut controlul pandemiei, sacrificând totodată economia țării și ducând ȋn faliment peste 100.000 de afaceri, care, ȋnainte de pandemie erau principalii contributori la bugetul statului. Stați liniștiți că banii nu ȋncep să vină de mâine ... și nu se ȋntreabă nimeni de unde, când și sub ce formă va scoate UE aceste sume de bani.

Problema majoră cu această propagandă naivă, este că ne arată lipsiți de sentimentul propriei valori și de înțelegerea critică a intențiilor politice din spatele generozității UE: doar acum o săptămână în urmă, UE ne-a îngropat industria transporturilor prin adoptarea Pachetului de Mobilitate 1 (industria transporturilor fiind printre puținele care ajută la atenuarea diferenței mari a deficitului comercial cu UE).

Să analizăm puțin cele 79,8 mld euro:

Perioada ȋn care România poate utiliza aceste fonduri este 2021-2027, deci banii nu vin mâine și mai sunt câteva luni până ȋn 2021; Din totalul de 76,8 mld euro, 46,3 mld euro reprezintă fonduri nerambursabile din bugetul UE pentru perioada 2021-2027, la care România avea oricum dreptul, ca și până acum, pe bază de proiecte (cunoscute ȋn rândul populației sub denumirea de „proiecte din fonduri UE nerambursabile); Doar 16,8 mld euro vor fi acordate sub formă de subvenții, adică bani care nu trebuiesc rambursați, dar și aceste sume vor veni la pachet cu o serie de condiționări din partea UE privind utilizarea lor, condiții pe care nu România le va stabili! 16,7 mld euro reprezintă ȋmprumuturi viitoare la care România poate apela, dar să fie clar că și acestea vor conține o serie de condiții drastice pentru noi.

Pe de altă parte, românii trebuie să știe că primim acești bani pentru că importăm masiv din UE și suntem piața de desfacere pentru produsele UE. Numai în 2019 am cumpărat din UE de vreo 65 de mld de euro (80% din tot importul României) iar diferența dintre ce cumpărăm și ce vindem în UE este vreo 12 mld anual, în favoarea UE.

Deci România dă înapoi în 10 ani, 150% din banii anunțați acum.

Ba, îi dăm înapoi chiar mai repede, pentru că vreo 16 mld sunt împrumutați, iar granturile vor fi recuperate ATENȚIE ... prin taxe noi impuse pe cetățenii UE, inclusiv pe români. Practic, acești 79,8 mld euro ni-i dăm singuri.

Și să mai fie clar că România primește „sprijin” pentru că asigură UE siguranță la granița estică, deși este ținută în afara Schengen – împotriva tuturor valorilor pe care UE le trâmbițează.

Deci banii primiți nu sunt gratis, iar prețul plătit de România pentru banii primiți nu este mic.

Și să nu uităm un aspect: acești bani nu vor putea fi folosiți cum vrem noi, ci vin cu niște condiționări care vor spulbera și fărâma de suveranitate pe care România o mai are ȋn prezent. Deci România „a negociat” ȋn genunchi! Și a amanetat viitorul copiilor noștri! RUȘINE!

Acesta nu este o poziție ANTI-UE, ci DESPRE UE și DESPRE VIITORUL COPIILOR NOȘTRI!

Deci, cine are ochi de văzut, să vadă! Cine are urechi de auzit, să audă! Iar cine-și iubește copiii, familia, neamul și țara, s-o dovedească!”, susține șeful Forței Naționale în comunicatul remis presei.