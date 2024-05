VIDEO – Forțele israeliene au intervenit cu tancuri în cea mai mare tabără de refugiați din Gaza: cel puțin 19 morți

Israelul a trimis tancuri în Jabalia, în nordul Fâșiei Gaza, duminică, după o noapte de bombardamente aeriene și terestre intense, ucigând 19 persoane și rănind alte zeci, au declarat oficiali din domeniul sănătății din zona palestiniană. –

Jabalia este cea mai mare dintre cele opt tabere de refugiați din Gaza și găzduiește peste 100.000 de persoane.

Sâmbătă seara armata israeliană a declarat că forțele care operează în Jabalia împiedică Hamas, care controlează Gaza, să își restabilească acolo capacitățile militare, scrie Reuters, informează Mediafax. "Am identificat în ultimele săptămâni încercări ale Hamas de a-și reabilita capacitățile militare în Jabalia. Operăm acolo pentru a elimina aceste încercări", a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Hagari a mai spus că forțele israeliene care operează în districtul Zeitoun din Gaza au ucis aproximativ 30 de militanți palestinieni.

Heavy Israeli bombardment of Jabalia refugee camp continues. This video shows the bombardment of the medical personnel and journalists in the camp. pic.twitter.com/HFVEA5Be9B