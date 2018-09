Fost colaborator al lui Darius Vâlcov: Nu este o eminență cenușie, este un tip diabolic care te minte si iti fura basca de pe cap fara sa clipeasca

Valeriu Matei, fostul viceprimar al Slatinei în perioada în care Darius Vâlcov era primar, lansează un atac la adresa fostului ministru, susținând că reacțiile acestuia sunt cauzate de apropierea momentului în care ar putea fi condamnat.

"Valcov a luat-o razna!

Valcov a luat-o razna rau de tot, devine pe zi ce trece mai disperat, mai ponegritor si toate acestea pentru ca ,,fularul’’ de la gatul lui se strange odata cu apropierea toamnei ,cand va fi tot mai aproape de intrarea in puscarie.

Toate iesirile din ultima perioada vor arata de fapt caracterul sau josnic, iar cei care chiar il cunosc stiu ca Valcov este doar un fariseu. Valcov nu este o eminenta cenusie, asa cum a vrut sa fie cunoscut , este insa un tip diabolic care te minte si iti fura basca de pe cap fara sa clipeasca, asemeni unui iluzionist. Este insa un scamator de mana a doua, pentru ca nu a reusit sa ascund tot ce a furat.

Il cunosteam totusi ca un tip istet, care stie sa supravietuiasca sacrificand orice, acum insa s-a bagat singur intr-un mare rahat, iar la capatul acestui drum este doar poarta de acces in penitenciar.

Valcov vrea acum sa pozeze in salvatorul Romaniei, un patriot care nu tradeaza, un erou national care spune ,, Eu nu am ales in interesul meu sau al familiei mele… eu nu am vrut sa tradez Romania’’.

Te apuca ,,plansul’’ cand vezi cate sacrificii a facut acest individ in interesul Romaniei.

Dar tablourile si lingourile si banii furati de la buget si ,, altele’’ despre care ,,prietenii’’ stiu, pentru cine erau d-le Valcov, pentru interesul Romaniei?

Am intles le-ai furat pentru ca anticipai ca vor veni ,, nazistii’’ sau ,, bolsevicii’’ sa le ia si te-ai gandit sa le pastrezi tu in seif, in pereti , in conturi bancare , etc.

Cum poti, mai nesimtitule, sa-l faci pe ala ,, sandilau”, cand tu stii foarte bine de ,, consultatiile ‘’ tale psihiatrice despre care vorbea, in 2008, doctorul Renica Diaconescu?

Saracul de tine, ai luat-o rau de tot pe aratura!

Sfat: Ia-ti billet in Costa Rica, cat mai ai timp", a scris Valeriu Matei pe Facebook.