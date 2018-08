Fost șef al SPP, teorie BOMBĂ: Klaus Iohannis, ofițer acoperit al serviciilor secrete din Germania

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, susține că președintele Klaus Iohannis ar fi ofițer acoperit al serviciilor secrete din Germania și tocmai de aceea acționează atât de ciudat, mai ales în ceea ce privește legea offshore, dar și protestele din Piața Victoriei.

”De mult nu mai este un secret pentru noi ca Germania si Rusia duc o politica comuna de promovare a propriilor interese in diverse zone. Ceea ce multi nu stiau este faptul ca nemtii si rusii au convenit asupra modului in care sa-si delimiteze zonele de influenta si, mai grav, cum sa domine impreuna tarile din Europa, in special pe cele din Europa Centrala si de Sud-Est, dar nici cele Vest-Europene nefiind excluse, clamand puternic principiul suveranitatii limitate. Au constatat si americanii acest aspect, si au luat masuri, unele destul de dure, mai ales in plan economic, pentru contracararea efectelor acestei colaborari. Vazand ca Germania muta centrul de greutate al deciziei euro-atlantice pe al celei euro-asiatice, partenerul nostru strategic a luat masuri urgente pentru protejarea propriilor interese in aceste zone, masurile vizand mai multe domenii, de la cel economic la cel militar, la cel intelligence si multe altele. Au luat imediat decizia de a ocupa aceste state si de a-si subordona structurile de forta pentru a avea garantia ca au mijloacele necesare prin care sa constranga politicienii si decidentii administrativi sa raspunda pozitiv actiunilor lor. Uite ca ne-am trezit fara sa ne dam seama, asa cum au facut-o ungurii si cehii, sub ocupatie americana, punandu-le la dispozitie resursele noastre cele mai importante, atat cele financiare cat si cele materiale, dar si bazele noastre militare unde si-au transferat, in mare graba, efectivele si tehnica de lupta, si continua aceste operatiuni, ei preconizand, din datele pe care le avem, sa transfere si armament nuclear pe teritoriul Romaniei. Ce sa mai spunem? Aveam de toate, doar tinte pentru armele nucleare ale adversarilor americanilor nu deveniseram. Daca confruntarile pe celelalte planuri sunt - unele dintre ele - inca in stare latenta, in ceea ce priveste confruntarea dintre structurile intelligence americane si cele ruso-germane, la care se adauga si cele austriece si unguresti, pe teritoriul nostru, este in plina desfasurare, si se caracterizeaza printr-o lupta acerba pentru castigarea si mentinerea suprematiei. Si unii, si altii, isi urmaresc interesele, care de cele mai multe ori sunt contrare intereselor noastre. Unii sunt dispusi sa afirme ca americanii ne vor binele, daca se opun tendintelor hegemonice ale Germaniei si Rusiei, tendinte care afecteaza in mod negativ tara noastra, facand acest lucru fara sa aiba toate informatiile. De fapt propaganda americana urmareste cu insistenta acest lucru, efectele fiind si ele pe masura, multi romani cazand in capcana acestei propagande. De ce le punem la indoiala "bunele lor intentii"? Pentru ca ceea ce fac la noi, o fac in interesul lor si in detrimentul Romaniei. Pentru a intelege mai bine, am sa dau ca exmpu actiunile in cadrul "mitingului spontan al diasporei", pentru daramarea Guvernului si crearea unei situatii de criza in tara noastra, venirea unui guvern favorabil intereselor lor, motivate fiind de controlul resurselor noastre energetice, si nu numai. Dependenta totala a Germaniei fata de Rusia in domeniul livrarii gazelor naturale prin implementarea proiectului Nord Stream 2, loveste puternic in unitatea si interesele NATO, deci ale americanilor, Germania fiind dispusa, la fel ca si Turcia, sa-si gaseasca noi formule de securitate, inclusiv printr-o cooperare foarte stransa cu Rusia. Acum intelegem mai bine de ce se lupta cu atata indarjire pentru exploatarea resurselor noastre energetice din Marea Neagra. Dar vor sa o faca total si fara sa plateasca ceva Statului Roman. Vor sa dispuna asa cum vor ei de gazele noastre, iar noi sa devenim dependenti de altii. Legea offshore ii obliga sa plateasca taxele cuvenite bugetului de stat si sa tranzactioneze pe bursa din Romania jumatate din cantitatea de gaze extrasa, ambele masuri fiind incomode pentru ei, prima ca le reduce profiturile, pe care le doresc si mai mari, a doua pentru ca nu pot dispune de tot gazul nostru pe care sa-l livreze acolo unde doresc ei, creand astfel o alternativa la solutia ruseasca si diminuand in acest mod atuurile acesteia. De aceea trebuie dat jos Guvernul care se opune obiectivelor lor. Dar americanii nu sunt singurii care vizeaza aceste resurse. Ele sunt vizate si de rusi si austrieci. Nici ungurii nu sunt in afara subiectului. Cunoasteti desigur ca rusii sunt in spatele OMW, austriecii nemaiavand majoritatea actiunilor in aceasta companie, dar continuand sa aiba interese semnificative in acest domeniu ca si in altele, cum ar fi padurile noastre, si nu numai. Nemtii sunt si ei interesati ca resursele sa nu cada in mana americanilor, pentru a le scadea influenta in Europa si din acest punct de vedere. Atunci s-au gandit, cu totii, ca ar fi bine sa o puna de un protest al diasporei si sa-i convinga pe romani ca Guvernul Dancila nu le reprezinta interesele, alocand sume semnificative de bani pentru reusita actiunilor. Din aceasta perspectiva interesele lor cu ale americailor au coincis, toti actorii dorind sa darame Guvernul. O stare de incertitudine, de criza, era benefica tuturor, pentru ca puteau obtine mai usor ceea ce doreau, fara o opozitie considerabila din interior. Apoi fiecare isi urmarea interesul si anume ca la carma tarii sa ajunga un guvern favorabil si fiecare sa controleze resursele energetice aflate in disputa. Planul lor, desi a fost doar prima etapa a acestuia, s-a lovit de un actor puternic, adica Jandarmeria Romana, care este cel mai important, dar si ultimul bastion al apararii ordinii constitutionale in Romania. Aveau informatii ca jandarmii nu vor ceda usor si atunci au pus la cale un plan de compromitere a acestora, de subminare a capacitatii legale de actiune, de timorare a lor, de creare a unei brese psihologice foarte importante in derularea urmatoarei etape a planului cand se doreste ca aceste forte de ordine sa devina inactive, sa nu mai riposteze, iar ei sa reuseasca demolarea Guvernului. Dar si unii si altii s-au folosit de cozile de topor din interior, oameni politici si functionari de rang inalt tradatori, care le-au facilitat punerea in practica a planului. Sunteti nedumeriti de ce Presedintele Romaniei, fara sa astepte concluziile anchetei, a venit cu acuze grave la adresa jandarmilor, de ce a cerut sa fie anchetati, de ce structurile noastre de intelligence nu au pus la dispozitia celor abilitati informatiile necesare luarii masurilor corespunzatoare si prevenirii violentelor, a actiunilor huliganice bine regizate si executate? Pentru ca ei sunt de mult in slujba altora, actionand conform planului si comenzilor lor, tradand fara rezerve interesele poporului roman.Unii spun ca sunteti sub "influenta" structurilor de informatii ale Germaniei, BND sau BFV, domnule Iohhanis. Mie imi vine greu sa cred, si de aceea va intreb daca este adevarat sau nu..

Va rog insa inainte de a da un raspuns corect sa cititi bine acest material, chiar daca aveti nevoie de mai mult de 30 de zile, sa il intelegeti bine, stiind ca domniei-voastre ii trebuie mai mult timp, ca majoritatii covarsitoare a romanilor, sa o faceti, si sa ne spuneti despre ce este vorba: despre BND sau BFV, si care dintre ele v-a cerut sa blocati Legea offshorului, prin retrimiterea ei la Parlament...!!!”, scrie Dumitru Iliescu, pe pagina personală de Facebook.