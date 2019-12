Fost ministru al Comunicațiilor lansează BOMBA: PNL vrea ELIMINAREA Poștei. Pericol mare la pensii

Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține că reducerea comisionului încasat pentru distribuția pensiilor va conduce la o situație extrem de complicată și la probleme financiare uriașe ale Poștei. Petrescu arată că Poșta va distribui pensiile la sub costul real din piață și în final există riscuri privind livrarea pensiilor.

”Posta Romana trece pe o pierdere severa după ce dispar din pix peste 4,7 milioane de lei/luna (peste 50 milioane lei/an) in urma reducerii comisionului de distribuție a pensiilor, prevazut in legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art.19) pentru 2020, de la 1.1% la 1%, privând compania de un venit justificat si fundamentat, obligând-o in același timp la a opera sub cost acest serviciu indispensabil pentru milioane de pensionari. Este o decizie cu perspectiva pe termen scurt de a elimina aceasta companie din piața postala, nepricepere și incompetenta sau motiv de concedieri colective forțate? Nu știm și nu putem ști atât timp cât asumarea răspunderii pentru legea bugetului/ legea bugetului asigurarilor sociale pentru 2020 va face orice dezbatere imposibila și niciun demnitar din Guvernul Orbán nu va fi in poziția de a își explica decizia in fata Parlamentului României.

Oamenii Postei și aceasta companie merita sprijinul guvernului și atenția necesară pentru relansare, nicidecum sa fie adusă in pragul deznădejdii financiare. Nu cred ca vreun oficial al Postei Romane, care sa și înțeleagă contextului economic și financiar al companiei sau vreun reprezentant al actualului minister cu atributii in acest domeniu poate încuviința un astfel de demers.

Creșterea comisionului de distribuție pensii de la 1% la 1.1% a fost făcută sub mandatul social-democrat la sfârșitul anului 2018, pentru a reflecta cu acuratețe efortul financiar al companie pentru distribuția pensiilor și alaturi de capitalizarea din 2018, a fost parte din strategia de relansare economica a acestei companii de tradiție.

Degringolada urmată de desființarea MCSI și lipsa unui ministru de resort care sa își spună cuvântul, începe sa facă victime: astazi Posta Romana.

Trag acest semnal de alarma și solicit revenirea imediata a comisionului de distribuție pensii la 1.1% pentru a nu curma existența unei companii cu 25000 de oameni și 150 de ani de tradiție.”, scrie Alexandru Petrescu.