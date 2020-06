Fost ministru al Fondurilor Europene: Orban nu cunoaște realitatea! Se încurcă în cifre

Fostul ministru al Fondurilor Europene, deputatul PSD Roxana Mînzatu, consideră declarațiile făcute de Ludovic Orban cu privire la faptul ca guvernul PSD ar fi atras șase miliarde de euro din exercițiul financiar 2014-2020 este o minciună și arată că premierul ”se încurcă” în cifre pentru că nu le stăpânește.

”10,14 miliarde de euro este sumă pe care România a atras-o din fonduri europene, până la 1 noiembrie 2019, informație verificabilă oricând pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Fostul ministru al Fondurilor Europene, deputatul PSD Roxana Mînzatu, consideră declarațiile făcute de Ludovic Orban cu privire la faptul ca guvernul PSD ar fi atras șase miliarde de euro din exercițiul financiar 2014-2020 ca fiind o minciună flagrantă. Roxana Mînzatu îl acuză pe Ludovic Orban că nu cunoaște realitatea din guvernul pe care îl conduce și arată că la finalul guvernării PSD, România reușise să depășească pragul de 10 miliarde de euro bani europeni atrași în 2 ani și zece luni, informație care poate fi verificata facil de oricine, accesând, astăzi, site-ul www.mfe.gov.ro.

Mai mult, deputatul social-democrat afirmă că cele două miliarde de euro cu care se laudă astăzi Guvernul PNL sunt exclusiv facturi generate de proiectele pornite din timpul guvernărilor PSD, pe care guvernul Orban le-a preluat din mers după moțiunea de cenzură din toamna lui 2019.

“Cred că Ludovic Orban ar putea fi mai “precàut” când e vorba de cifrele absorbției fondurilor europene, pentru că se încurcă în ele. Afirmațiile sale conform cărora PSD nu a atras decât 6 miliarde de euro sunt contrazise de ministerul de resort din guvernul pe care pretinde că îl conduce. Oricine intră acum pe site-ul MFE, află că la 1 noiembrie 2019, cu câteva zile înainte de încheierea mandatului meu de ministru, absorbția era de 10,14 miliarde de euro. Așa cum am afirmat public în scrisoarea de predare a mandatului, în privința exercițiului financiar 2014-2020, guvernul PSD-ALDE a preluat, la 1 ianuarie 2017, o absorbție de 100 milioane de euro de la Guvernul tehnocrat și a lăsat moștenire PNL o absorbție de peste 10 miliarde de euro, 2 ani și zece luni mai târziu. Iar cifrele oficiale care îl contrazic pe premier sunt chiar pe site-ul MFE. În plus, Guvernul Orban nu este cu nimic diferit de Guvernul ZERO – Cioloș, care se lăuda cu absorbția unor fonduri pentru care nu au avut merite. Acest guvern liberal se susține strict din munca guvernărilor anterioare. Românii trebuie să știe că facturile și plățile, adică tocmai absorbția cu care se laudă PNL-ul lui Orban astăzi, vin exclusiv din proiectele pornite de PSD”, declară Roxana Mînzatu.

Deputatul social-democrat atrage atenția că România se afundă într-o criză economică și socială fără precedent și că, în șapte luni de ”România Normală”, guvernul Orban a conceput zero programe de finanțare nerambursabilă investițiile antreprenorilor. Zilnic, miniștrii lui Orban anunță că vin miliarde de euro, dar concret, astăzi, nu există nicio linie de finanțare nerambursabilă din fonduri europene lansată de PNL care să poată fi accesată de un agent economic. Prin comparație, spune Roxana Mînzatu, în guvernările 2017-2019 au fost finanțate doar din fonduri UE peste 10.000 start-up-uri cu o sumă totală de 550 milioane de euro. Afacerile lansate prin Romania Start Up Plus și Diaspora Start Up sunt astăzi în piață datorită faptului că pentru PSD a fost prioritară alocarea de fonduri UE pentru antreprenori. În total, între 2017 și 2019, PSD a alocat circa 2,5 miliarde euro, fonduri europene, către granturile dedicate investițiilor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, atât firme existente cât și afaceri nou-lansate.

„Dacă tot se laudă cu cifre, să spună premierul câți bani europeni a atras România prin proiectele lansate de guvernul PNL? Sau câte contracte au semnat pe linii de finanțare lansate de guvernul PNL? Vă spun eu – ZERO pe toată linia. Culmea incompetenței este alta: de șapte luni nu sunt în stare nici măcar să evalueze proiectele depuse pe liniile de finanțare moștenite de la PSD care stau în așteptare. În privința finanțărilor nerambursabile, de șapte luni, guvernanții vând cu mult cinism doar iluzii antreprenorilor și nu le oferă oxigenul financiar necesar redresării. Domnule Orban, firmele așteaptă granturi, nu le țin de foame laudele. Autoritățile locale au nevoie de finanțare. Explicați românilor de ce ați tăiat jumătate de miliard de euro de la infrastructura rutieră și feroviară! De ce ați tăiat bani de la infrastructura de apă și canal! Unde relocați banii? De ce nu sunteți transparenți și nu publicați ghidurile pentru miliardele de euro cu care președintele Iohannis se laudă ca au plecat spre mediul de afaceri? Reveniți cumva la practicile PDL-iste în care doar firmele de casă știau condițiile finanțării ca să își pregătească proiectele?“, a mai spus Roxana Mînzatu, fost ministru al fondurilor europene în guvernarea PSD.

Situația absorbției la 1 noiembrie 2019: http://mfe.gov.ro/situatia-fondurilor-europene-la-1-noiembrie/”, scrie Roxana Mânzatu.